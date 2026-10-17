باشگاه خبرنگاران جوان - نشست بررسی مشکلات حوزه برق واحد‌های تولیدی و صنعتی استان مازندران با حضور مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، جمعی از اعضای هیئت‌رئیسه و مدیران ارشد اتاق بازرگانی ایران و استان مازندران، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران و فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این نشست، چالش‌های ناشی از ناترازی برق، محدودیت‌های انرژی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اصلاح تعرفه‌ها و ضرورت تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به چالش‌های اوج مصرف تابستانی و محدودیت ظرفیت تأمین برق گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و زیرساخت‌های تولید و انتقال با هدف افزایش توان شبکه و بهینه‌سازی مصرف دنبال می‌شود. وی با بیان اینکه بهینه‌سازی مصرف همواره به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز ندارد، تصریح کرد: با استفاده از تجهیزات مناسب و اصلاح الگوی مصرف می‌توان بخشی از فشار واردشده بر شبکه را کاهش داد.

معاون وزیر نیرو با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی اظهار کرد: امروز به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که بدون مشارکت بخش خصوصی نمی‌توان تصمیم‌های مؤثر اتخاذ کرد؛ از این رو زمینه حضور این بخش در حوزه‌هایی مانند واردات و صادرات برق باید فراهم شود. همچنین محل احداث نیروگاه‌های خورشیدی باید متناسب با شرایط شبکه و ظرفیت‌های منطقه‌ای انتخاب شود.

رجبی مشهدی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط تأمین گاز در فصل سرد سال، از برنامه‌های صنعت برق در دوره محدودیت‌های تامین انرژی در استان‌های شمالی کشور از جمله گلستان، مازندران و خراسان خبر داد و بر ضرورت ذخیره سازی سوخت و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین تأکید کرد. وی افزود: برداشت از مخازن نفت گاز در این سه استان باید دیرتر از سایر استان‌ها صورت گیرد و صنعت برق برای انتقال برق حداکثر به شمال آماده است.

معاون وزیر نیرو همچنین به لزوم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش فشار روزانه بر شبکه اشاره کرد و یادآور شد: برای پاسخ‌گویی به اوج مصرف شبانه، توسعه شبکه انتقال و توزیع و اصلاح ساعات اوج مصرف از ضرورت‌های پایداری شبکه است.

رجبی مشهدی با اشاره به پیگیری کاهش هزینه‌های ترانزیت برق افزود: فرایند محاسبه هزینه ترانزیت برق بر مبنای مصرف برق طی شده و بزودی ابلاغ خواهد گردید. سخنگوی صنعت برق افزود پیرو درخواست اغلب صنایع در خصوص محاسبه هزینه ترانزیت برق بر اساس برق مصرفی، نظر موافق سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد اخذ شده و پس از طی فرایند‌های قانونی توسط وزیر محترم نیرو ابلاغ خواهد شد. وی افزود با این اصلاح هزینه ترانزیت کاهش قابل توجهی خواهد داشت و مشترکان به میزان مصرف برق، هزینه پرداخت خواهند کرد.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های مالی صنعت برق و عدم توازن میان بدهی‌ها و مطالبات، بر ضرورت خروج دولت از خرید و فروش برق تأکید کرد و گفت: توسعه معاملات در بورس انرژی منطقی با بند ب ماده ۴۳ برنامه هفتم راهکار ریشه‌ای برای غلبه بر ناترازی تولید و مصرف برق و همچنین ناترازی مالی صنعت برق است. در همین راستا، بر استمرار گفت‌وگوی سازنده میان وزارت نیرو و بخش خصوصی، بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در توسعه ظرفیت‌های تولید به ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف برق تأکید کرد.