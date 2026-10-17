رئیس ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات خراسان جنوبی از برگزاری مراسم نشان ارادت به منظور کمک به ساخت زائرسرای استان در مشهد مقدس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - جوینده، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی، با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: فردا، ۲۶ مهر مهمانانی از خیرین، مدیران، مسئولان استانی و شهرستانی و واقفان در برنامه‌ای گرد هم جمع شده و حول مسئله ساخت زائرسرای استان در مشهد مقدس که در مرحله‌ی اجرا است، همفکری و حمایت صورت می‌گیرد.

او افزود: این مراسم در مجتمع غدیر، سالن امام علی (ع) برگزار می‌شود و از مردم برای ساخت این زائرسرا دعوت به عمل می‌آید؛ زیرا این کار مردمی بوده و بودجه دولتی ندارد. خیرین می‌توانند برای هر سوئیت ۲۴۰ میلیون تومان کمک و وقف کنند و ده روز از سال نیز، چه خودشان و چه افراد معرفی‌شده، در این زائرسرا اقامت داشته باشند. همچنین مردم استان می‌توانند ماهانه ۸ هزار تومان به نیت امام هشتم به ساخت این زائرسرا کمک کنند.

جوینده بیان کرد: سفت‌کاری سه طبقه‌ منفی یک، منفی دو و همکف انجام شده و آماده‌ تیغه‌چینی داخلی شده است و امیدواریم امسال یک تا دو سوئیت را به بهره‌برداری برسانیم؛ آهنِ پنج طبقه‌ی باقی‌مانده خریداری شده و در حال جوشکاری است.

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او عنوان کرد: همه‌نوع مصالح مورد نیاز ماست؛ برای ساخت این زائرسرا و افرادی که می‌خواهند در اهدای مواد ساختمانی کمک کنند، می‌توانند این اقدام را انجام دهند.

جوینده تصریح کرد: سالانه زائران زیادی از استان به مشهد مقدس اعزام می‌شوند و حتی سالانه حدود ۱۲۰۰ نفر زائر اولی بالای ۴۰ سال به مشهد اعزام می‌کنیم؛ در نتیجه از مردم و خیرین می‌خواهیم با کمک‌های خود ما را در ساخت این زائرسرا که متعلق به استان و مردم استان است، همراهی کنند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از طرح‌های مهم عتبات عالیات، ساخت صحن حضرت زینب (س) در کربلا از خیمه‌گاه تا تل زینبیه با ۱۳۵ هزار متر مربع زیربنا است که سفت‌کاری آن به اتمام رسیده است. از افراد می‌خواهم با ۳۰۰ هزار تومان در قالب طرح کاشی و ثبت اسمشان در پشت کاشی، برای ساخت این صحن تلاش کنند. پویش ستاره ۷۲ ستاره ۴ مربع نیز می‌توانند در رقم‌های کم حتی مشارکت داشته باشند؛ این صحن سال آینده تحویل حرم می‌شود.