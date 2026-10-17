سربازان گمنام امام زمان (عج) ۱۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرستان ملکشاهی را شناسایی و بازداشت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام اداره‌کل اطلاعات استان ایلام، سربازان گمنام امام زمان (عج) ۱۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرستان ملکشاهی را که در قالب ۳ تیم جداگانه سازماندهی شده بودند، شناسایی و بازداشت کردند.

 این مزدوران دشمن در جریان کودتای دی ماه ۱۴۰۴ نیز با اقدامات وحشیانه و تخریبی گسترده خود از جمله تیراندازی به سمت نیرو‌های حافظ امنیت و مقر پلیس، هدایت اغتشاشگران، تخریب گسترده اماکن دولتی و عمومی و قدرت نمایی با سلاح گرم و سرد، موجب بروز آسیب و ایجاد ناامنی برای شهروندان شده بودند.

 از این عوامل مزدور، مقادیری سلاح گرم و سرد نیز کشف و ضبط شده است.

برچسب ها: تخریب اموال عمومی ، دستگیر
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