\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0633\u0627\u0646\u0633\u0648\u0631\u0647\u0627 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u067e\u0644\u0647\u200c\u0628\u0631\u0642\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0637\u062d \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0645\u0637\u0644\u0648\u0628\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u0648 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0648 \u062e\u0631\u0627\u0628\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0646\u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n