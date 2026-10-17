باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بررسی وضعیت پله‌برقی‌های سطح تهران + فیلم

بسیاری از پله‌برقی‌های پایتخت وضعیت مطلوبی ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از آسانسورها و همچنین پله‌برقی‌های سطح پایتخت وضعیت مطلوبی ندارند و شهروندان از خاموش بودن و خرابی‌های آنها ناراضی هستند.

مطالب مرتبط
بررسی وضعیت پله‌برقی‌های سطح تهران + فیلم
young journalists club

حادثه عجیب روی پله‌برقی در دانشگاه بنگلادش + فیلم

بررسی وضعیت پله‌برقی‌های سطح تهران + فیلم
young journalists club

قطع عضو کودک بازیگوش بر روی یک پله برقی + فیلم

بررسی وضعیت پله‌برقی‌های سطح تهران + فیلم
young journalists club

مجروح شدن یک زن در اثر برخورد با کیف + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
اعتراف مقام ارشد سابق دولت ترامپ به دست برتر ایران در تنگه‌هرمز + فیلم
۵۰۹

اعتراف مقام ارشد سابق دولت ترامپ به دست برتر ایران در تنگه‌هرمز + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
اعتراف به وضعیت نامطلوب آمریکا؛ از کمبود مهمات تا نگرانی از افزایش قیمت سوخت! + فیلم
۴۳۴

اعتراف به وضعیت نامطلوب آمریکا؛ از کمبود مهمات تا نگرانی از افزایش قیمت سوخت! + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
پیام روشن ایران به آمریکا؛ امنیت تنگه هرمز با اراده ایران گره خورده است! + فیلم
۴۲۸

پیام روشن ایران به آمریکا؛ امنیت تنگه هرمز با اراده ایران گره خورده است! + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
فساد نفتی در دولت ترامپ + فیلم
۴۰۰

فساد نفتی در دولت ترامپ + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
از هیروشیما تا لامرد؛ دو روایت از جنایت های آمریکا +فیلم
۳۸۹

از هیروشیما تا لامرد؛ دو روایت از جنایت های آمریکا +فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha