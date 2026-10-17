رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر داروی بیماران اس‌ام‌ای در داخل کشور تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر داروی بیماران اس‌ام‌ای در داخل کشور توسط صنعت دارو با قیمت بهتر تولید می‌شود.

به گفته وی، اولین سری داروی بیماران اس‌ام‌ای به کشور وارداتی بوده، اما با تلاش نخبگان ایرانی این دارو در داخل کشور تولید شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها و محاصره دریایی، مواد اولیه با هزینه بیشتر و در مدت زمان بیشتری وارد کشور می‌شود.

وی بیان کرد: با توافق بانک مرکزی، پرداخت ارز ترجیحی به مدت سه ماه انجام خواهد شد. اکنون ۱۵۰ همت تسهیلات برای صنعت سلامت به تصویب رسیده است.

وی افزود: مشکلات کمبود دارو به دلیل اعمال تحریم‌های مختلف از سوی دشمنان است.

برچسب ها: ارز دارو ، کمبود دارو
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