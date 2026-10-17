بزرگراه «شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی» با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان کشوری صبح شنبه افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخش‌هایی از پروژه بزرگراه شهید سپهبد موسوی (دوگاز) با حضور امیر سرتیپ علیرضا شیخ معاون اجرایی ارتش، سردارسرتیپ عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی شهردار تهران، علی موسوی فرزند امیر موسوی و جمعی از فرماندهان ارتش و مدیران شهری صبح شنبه به بهره‌برداری رسید.

بزرگراه امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی (دوگاز) به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در پهنه غربی کلان‌شهر تهران، با تکمیل و افتتاح گام نخست و سوم، وارد مرحله بهره‌برداری شد، طرحی که اجرای آن باهدف رفع یکی از گلوگاه‌های راهبردی شبکه معابر بزرگراهی، بهبود جریان ترافیک و تکمیل ارتباط میان محور‌های اصلی غرب پایتخت در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.

امیر سرتیپ علیرضا شیخ معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم نام‌گذاری یکی از معابر پایتخت به نام شهید سپهبد موسوی با اشاره به نقش فرهنگ‌سازی در تقویت هویت ملی، اظهار داشت: جمله «چو ایران نباشد تن من مباد» که امیر موسوی با صدای رسا در نیرو‌های مسلح و کشور طنین‌انداز کرد، در ایجاد اقتدار و انتقال پیام ملت ایران به دشمن نقش مؤثری داشت و زنجیره‌ای ناگسستنی میان نیرو‌های مسلح و مردم ایجاد کرد.

سرتیپ شیخ افزود: این رویکرد، پشتوانه مردمی نیرو‌های مسلح را به جریان بی‌پایان ملت پیوند زد و امروز شاهد یکی از جلوه‌های فرهنگی و ارزشی آن در اقدامات شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران هستیم.

وی با قدردانی از مدیران شهری برای نام‌گذاری معابر به نام بزرگان و اسطوره‌های ملی تصریح کرد: این اقدام، ارزش‌های ملی را در زندگی مردم یادآوری می‌کند و زمینه آشنایی نسل جدید با شخصیت‌های برجسته و اسطوره‌های کشور را فراهم می‌سازد؛ ازاین‌رو، حرکتی مبارک و ارزشمند است.

معاون اجرایی ارتش افزود: به نمایندگی از فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و جامعه ارتش، از این اقدام ارزشمند شورای شهر و شهرداری تهران قدردانی می‌کنم. پس از انتشار این خبر، پیام‌های متعددی از ابراز خرسندی و رضایت همکاران دریافت کردیم که نشان‌دهنده اهمیت این حرکت فرهنگی است.

سرتیپ شیخ با اشاره به جایگاه شهید امیر موسوی در میان مردم گفت: شهید موسوی شاید پیش از این برای بسیاری از مردم شناخته‌شده نبود، اما امروز با اقداماتی که در پاسداشت نام و یاد او انجام می‌شود، به چهره‌ای نام‌آور تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه مردم نسبت به شخصیت و ویژگی‌های این شهید بزرگوار احساس عمیقی دارند، عنوان کرد: هنگامی که در میان مردم حضور پیدا می‌کنیم و درباره شهید موسوی سخن می‌گوییم، مظلومیت، معنویت و به‌ویژه ولایت‌مداری او، مردم را متأثر می‌کند و نام این شهید با احساسات عمیق آنان همراه است.

معاون اجرایی ارتش با تأکید بر ضرورت معرفی شهدا و بزرگان کشور به نسل آینده خاطرنشان کرد: این مراسم نمادی از تلاش نهاد‌های مختلف برای ترویج فرهنگ ملی و ارزش‌های کشور در میان جوانان است. امیدواریم دیگر شهدا و بزرگان نیز به همین شیوه به جامعه معرفی شوند تا پیوند میان زندگی روزمره مردم و میراث فرهنگی و اسطوره‌های ملی تقویت شود.

سرتیپ شیخ با اشاره به مسئولیت نیرو‌های مسلح در پاسداری از ارزش‌های ملی و مردمی بیان کرد: ما به‌عنوان سربازان این ملت، وظیفه داریم از ارزش‌ها و اندیشه‌های ملی پاسداری کنیم و آنچه را که مردم برای آن تلاش کرده‌اند، صیانت کنیم.

وی حضور پرشور مردم در خیابان‌ها را عاملی برای تقویت مسئولیت نیرو‌های مسلح دانست و گفت: این حضور، مسئولیت ما را در سنگر‌ها و پای سامانه‌ها چند برابر می‌کند. امیدواریم با اتکا به خداوند، توان نیرو‌های مسلح و مقاومت مردم، بتوانیم از کشور و ملت پاسداری کنیم.

معاون اجرایی ارتش با اشاره به تداوم فعالیت‌های عمرانی و خدماتی در تهران در شرایط جنگی عنوان کرد: گزارش فعالیت همکاران مدیریت شهری در شرایط بمباران و جنگ برای ما قابل توجه بود. با وجود شرایط دشوار، تلاش‌ها برای توسعه و پیشرفت کشور و شهر تهران متوقف نشد و نیرو‌های مسلح به این هم‌افزایی و همراهی با مردم افتخار می‌کنند.

وی تأکید کرد: حضور در سنگر، میدان، خیابان و عرصه دیپلماسی، در نهایت یک معنای مشترک دارد و آن، یکپارچگی و اتحاد ملی است؛ پیامی که باید در داخل کشور تقویت و به جهانیان منتقل شود.

سرتیپ شیخ با تأکید بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و اسطوره‌های ملی گفت: نام‌گذاری معابر به نام بزرگان کشور، زمینه ماندگاری آنان در فرهنگ و زندگی مردم را فراهم می‌کند و پیام روشنی از همبستگی ملی به جامعه و جهان مخابره می‌کند.

منبع: ارتش