وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاب‌آوری، همبستگی و مقاومت مردم ایران باعث فروریختن قدرت پوشالی آمریکا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم روز جهانی غذا در مقر فائو با وزیر کشاورزی کوبا دیدار و گفتگو کرد .

وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار با تقدیر از مواضع کشور کوبا درباره تجاوز نظامی آمریکا و رژیم غذایی، بر آرمان مشترک دو ملت ایران و کوبا در مقابل زیاده‌های آمریکا تاکید کرد و افزود: تاب‌آوری، همبستگی و مقاومت مردم ایران باعث فرو ریختن قدرت پوشالی آمریکا شد .

وی بر عزم دولت ایران برای توسعه روابط با کوبا در حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: ایران باید همکاری‌های تجاری بین‌المللی با کوبا را برای امنیت منطقه ای و جهانی گسترش و تعمیم دهد .

وزیر کشاورزی کوبا  در این دیدار به روابط روابط‌ها و توانمندی‌های کشاورزی ایران اشاره کرد و بر آمادگی کشور برای توسعه تجاری و اقتصادی در غذا بخش و تولیدات کشاورزی تاکید کرد.

برچسب ها: امنیت غذایی ، تامین غذا
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