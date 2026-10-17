باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران امروز (شنبه ۲۵ مهرماه) در دومین دیدار خود از مرحله گروهی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی تایلند رفت و در پایان این مسابقه با نتیجه ۶۴ بر ۳۳ مغلوب حریف خود شد.

ملی‌پوشان ایران بازی را با نتیجه ۱۶ بر ۶ در کوارتر نخست واگذار کردند. بانوان کشورمان در کوارتر دوم عملکرد بهتری داشتند، اما این کوارتر نیز با نتیجه ۱۶ بر ۱۳ به سود تایلند به پایان رسید تا نیمه نخست با برتری ۳۲ بر ۱۹ حریف همراه شود.

در آغاز کوارتر سوم، دو تیم رقابتی نزدیک را به نمایش گذاشتند، اما تایلند با نتیجه ۱۵ بر ۷ این کوارتر را نیز به سود خود خاتمه داد.در کوارتر چهارم، تیم تایلند با تکیه بر تجربه خود توانست با نتیجه ۱۷ بر ۷ به برتری برسد و در نهایت با نتیجه ۶۴ بر ۳۳ پیروز میدان شود.

به این ترتیب، تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران با وجود تلاش بازیکنان، دومین شکست خود را در مرحله گروهی این رقابت‌ها تجربه کرد و اکنون باید در ادامه مسابقات برای بهبود نتایج خود تلاش کند.