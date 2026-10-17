در راستای سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت (از اول مرداد هر سال لغایت پایان آبان همان سال)، در سال ۱۴۰۵ لغو می‌گردد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بر اساس اسناد رسمی منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت سال ۱۴۰۵ لغو شده و موضوع برای اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

طبق مکاتبات رسمی مربوط به لغو ممنوعیت ترخیص برنج، به مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ و نامه وزیر جهاد کشاورزی و رئیس این شورا استناد شده است.

بر اساس متن بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران به شماره ۸۱۹۳۳۳۷، لغو ممنوعیت ترخیص برنج در چارچوب قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و با هدف اجرای سیاست‌های مرتبط با تنظیم تجارت محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شده است.

مطابق این ابلاغیه، حکم مندرج در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات، درباره ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، برای سال ۱۴۰۵ لغو می‌شود. این محدودیت در روال سال‌های گذشته از ابتدای مردادماه تا پایان آبان‌ اعمال می‌شد.

چهار ردیف تعرفه گمرکی ۱۰۰۶۲۰۰۰، ۱۰۰۶۳۰۱۰، ۱۰۰۶۳۰۲۰ و ۱۰۰۶۴۰۰۰ در متن ابلاغیه مورد اشاره قرار گرفته‌اند که انواع برنج پوست‌کنده، برنج سفیدشده و صیقلی‌شده و برنج خردشده را شامل می‌شوند.

در ادامه این فرایند، مکاتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خطاب به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی، با موضوع ترخیص برنج در سال ۱۴۰۵، صادر شده است. این مکاتبات نشان‌دهنده پیگیری موضوع در مسیر اداری و اجرایی گمرک کشور است.

لغو ممنوعیت فصلی ترخیص برنج می‌تواند امکان خروج محموله‌های مشمول از گمرکات در دوره برداشت محصول داخلی را فراهم کند و از توقف اجباری ترخیص صرفاً به دلیل این محدودیت فصلی جلوگیری کند. با این حال، ترخیص محموله‌ها همچنان تابع سایر الزامات قانونی، تشریفات گمرکی و ضوابط مربوط به واردات خواهد بود.

این تصمیم از منظر بازار محصولات اساسی کشاورزی اهمیت دارد؛ زیرا برنج از اقلام مهم سبد مصرف خانوار است و سیاست‌های وارداتی و زمان‌بندی عرضه آن می‌تواند بر شرایط بازار اثر بگذارد. با وجود این، ارزیابی آثار نهایی تصمیم بر قیمت مصرف‌کننده و وضعیت تولیدکنندگان داخلی، مستلزم بررسی میزان واردات، حجم محموله‌های ترخیص‌شده، شرایط عرضه و تقاضا و سایر عوامل مؤثر بر بازار است.

بر اساس اسناد مورد بررسی، محور اصلی تصمیم، لغو ممنوعیت فصلی ترخیص برنج در سال ۱۴۰۵ است؛ موضوعی که در مکاتبات رسمی دستگاه‌های مسئول برای پیگیری و اجرا به گمرک ایران منعکس شده است.

 

برچسب ها: برنج ، برداشت برنج
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