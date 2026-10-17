امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۲۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه  ۱۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۳۸ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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