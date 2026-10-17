باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شرکت هواپیمایی ایر ایندیا روز شنبه اعلام کرد تعلیق پرواز‌های خود از مبدأ و به مقصد شهر‌های جده، ریاض و دمام عربستان سعودی را تا ۲۴ اکتبر تمدید کرده است.

بر اساس این گزارش، مسافران می‌توانند با توجه به ظرفیت پرواز‌ها و مقررات ورود به کشور‌های مقصد، از فرودگاه‌های جایگزین در منطقه خلیج فارس استفاده کنند. مسافران ایر ایندیا امکان تغییر مسیر سفر از طریق دبی یا دوحه را دارند. شرکت ایر ایندیا اکسپرس نیز گزینه‌های دیگری از جمله ابوظبی، بحرین، کویت و مسقط را ارائه می‌دهد.

این تصمیم در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی در منطقه اتخاذ شده است.

منبع: تایمز آو ایندیا