شرکت هواپیمایی ایر ایندیا تعلیق پرواز‌های خود به مقصد جده، ریاض و دمام و از این شهر‌ها را تا ۲۴ اکتبر (۲ آبان) تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شرکت هواپیمایی ایر ایندیا روز شنبه اعلام کرد تعلیق پرواز‌های خود از مبدأ و به مقصد شهر‌های جده، ریاض و دمام عربستان سعودی را تا ۲۴ اکتبر تمدید کرده است.

بر اساس این گزارش، مسافران می‌توانند با توجه به ظرفیت پرواز‌ها و مقررات ورود به کشور‌های مقصد، از فرودگاه‌های جایگزین در منطقه خلیج فارس استفاده کنند. مسافران ایر ایندیا امکان تغییر مسیر سفر از طریق دبی یا دوحه را دارند. شرکت ایر ایندیا اکسپرس نیز گزینه‌های دیگری از جمله ابوظبی، بحرین، کویت و مسقط را ارائه می‌دهد.

این تصمیم در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی در منطقه اتخاذ شده است.

منبع: تایمز آو ایندیا

برچسب ها: ایرایندیا اکسپرس ، عربستان سعودی
خبرهای مرتبط
اصابت پرتابه‌ای ناشناس به یک نفتکش در سواحل عربستان
حملات هوایی عربستان به یمن؛ ۲۰ شهید و زخمی از جمله کودکان در استان ذمار
حمله دیگر به یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ونس تلویحا اختلاف‌نظر با ترامپ درباره جنگ با ایران را تایید کرد
آغاز پنجاه‌ودومین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد
سندرز: خانوار متوسط آمریکایی در نتیجه جنگ با ایران فقیرتر شده است
اصابت پرتابه‌ای ناشناس به یک نفتکش در سواحل عربستان
ترامپ اجرای تحریم‌های جدید علیه روسیه را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد
حملات هوایی عربستان به یمن؛ ۲۰ شهید و زخمی از جمله کودکان در استان ذمار
نفت برای نخستین بار از ماه مه به حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید
وقوع زلزله ۶ ریشتری در پاکستان
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان ۷۰ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است
کره شمالی یک اژدر هدایت‌شونده مجهز به فناوری هوش مصنوعی را آزمایش کرد
آخرین اخبار
هواپیمایی هند تعلیق پروازها به عربستان تمدید کرد
حمله دیگر به یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان
روسیه از حمله گسترده به صنایع نظامی و زیرساخت‌های اوکراین خبر داد
آغاز پنجاه‌ودومین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد
حملات هوایی عربستان به یمن؛ ۲۰ شهید و زخمی از جمله کودکان در استان ذمار
اصابت پرتابه‌ای ناشناس به یک نفتکش در سواحل عربستان
نیویورک‌تایمز: روابط ترامپ و زلنسکی در آستانه فروپاشی قرار دارد
نفت برای نخستین بار از ماه مه به حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید
وقوع زلزله ۶ ریشتری در پاکستان
ونس تلویحا اختلاف‌نظر با ترامپ درباره جنگ با ایران را تایید کرد
سندرز: خانوار متوسط آمریکایی در نتیجه جنگ با ایران فقیرتر شده است
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان ۷۰ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است
انگلیس درباره سفر به عربستان هشدار داد
کره شمالی یک اژدر هدایت‌شونده مجهز به فناوری هوش مصنوعی را آزمایش کرد
ترامپ اجرای تحریم‌های جدید علیه روسیه را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد
سخنگوی جدید کاخ سفید برکنار شد
منطقه امنیتی روسیه در خاک اوکراین به طول ۶۶۰ کیلومتر
روزنامه تلگراف: ماسک پیشنهاد محدود کردن استارلینک در اوکراین را به ترامپ داد
عمان از مردم خواست به کشتی غرق شده در تنگه هرمز نزدیک نشوند
حملات موشکی یمن به فرودگاه تحت کنترل نیرو‌های سعودی در عدن
ادعای ترامپ: عربستان کمک اسرائیل علیه یمن را می‌پذیرد
مکرون: تصمیم ترامپ درباره گازوئیل روسیه تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت
قیمت نفت برنت از ۱۰۹ دلار گذشت
موشک‌ها و ناو‌های هواپیمابر: مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا شدت می‌گیرد
ترامپ دخالت در محدود کردن استارلینک برای اوکراین را رد کرد
واکنش تند نتانیاهو به انتقاد اوباما از اشغال سرزمین فلسطینیان
دانش‌آموزان در برلین با مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها، به معترضان فرانسوی پیوستند
آمریکا بخش دیگری از ذخایر راهبردی نفت خود را برای مهار قیمت‌ها عرضه می‌کند
تحقیق ایتالیا از ۱۳ مقام صهیونیست درباره آزار فعالان ناوگان صمود
استارلینک؛ سلاح ارتباطی آمریکا در جنگ‌ها و بحران‌ها