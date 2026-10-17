باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - پاییز که از راه می‌رسد، دشت‌های کازرون رنگ دیگری به خود می‌گیرند؛ گویی زمین نفس تازه‌ای می‌کشد و کشاورزان با دستانی پرمهر و امیدوار، بذر آینده را در دل خاک می‌کارند. در میان این چرخه بی‌پایان طبیعت، کشت چغندرقند پاییزه این روز‌ها جایگاه ویژه‌ای در مزارع بخش مرکزی کازرون یافته است؛ محصولی که می‌تواند کام کشاورزان را شیرین و اقتصاد منطقه را رونقی دوباره ببخشد. در همین حال، فرهمند آقایی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، با نگاهی امیدوار به افق پیش‌رو، از برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های امسال برای توسعه این کشت سخن می‌گوید.

فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه در این شهرستان، با توجه به سطح ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و با هدف اصلاح الگوی کشت، به هزار و ۶۵۰ هکتار برسد..

او ادامه داد: کشت چغندرقند پاییزه به‌صورت قراردادی انجام می‌شود و خرید محصول نیز تضمینی است.

آقایی بیان کرد: عمده کشت چغندرقند پاییزه در بخش مرکزی شهرستان کازرون و به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود. تاکنون بالغ بر ۱۰۰ هکتار به کشت چغندرقند اختصاص یافته و کشت تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

او، دلایل استقبال کشاورزان از کشت چغندرقند در امسال را افزایش قیمت خرید محصول تولیدی، برگزاری جلسات توجیهی و کلاس‌های آموزشی و ترویجی، توزیع به‌موقع نهاده‌های کشاورزی از سوی کارخانه‌های طرف قرارداد، استفاده از آبیاری تحت‌فشار و تعهد کارخانه‌های قند به پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان دانست.

او گفت: عمده ارقام مورد استفاده در سال زراعی جاری شامل آنتک، آکازیا، آلانیا، آمالدی، لوانته و کوئینا است و میانگین تولید در شهرستان حدود ۷۵ تن در هکتار برآورد می‌شود.

آقایی، از مزایای کشت چغندرقند در این شهرستان را مصرف بهینه آب، بالاتر بودن میانگین عملکرد، تحمل به شوری و اصلاح خاک به‌صورت تناوب با سایر محصولات عنوان کرد.

شهرستان کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.