بابایی گفت:تسریع در اجرای خط دوم انتقال آب، ارتقای جایگاه اعتباری استان در قانون بودجه، تعدیل درآمد‌های مالیاتی و ایجاد هم‌افزایی میان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گرفت و به توافق رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نشست مشترک و تخصصی استاندار یزد با غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، طلایی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد و چهار محور اساسی از مطالبات کلان استان در قانون بودجه مورد پیگیری جدی قرار گرفت. 

محمدرضا بابایی، استاندار یزد در این نشست گفت: موضوع تسریع در پیشبرد پروژه خط دوم انتقال آب شرب به یزد و هماهنگی‌های ملی برای تامین اعتبارات آن مطرح شد که با نظر مساعد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همراه بود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود، سهم درآمد‌های تکلیفی (به ویژه درآمد‌های مالیاتی) استان در قانون بودجه باید کاملاً واقع‌بینانه و منطقی تعیین شود.

بابایی تصریح کرد: تعدیل این درآمد‌ها در بودجه سالانه، مانع از وارد آمدن فشار غیرمتعارف و مضاعف بر مودیان مالیاتی، تولیدکنندگان و کسب‌وکار‌ها می‌شود و به حفظ پویایی اقتصاد و حمایت از کارآفرینان در استان کمک شایانی خواهد کرد. 

استاندار یزد ضرورت «ارتقای جایگاه اعتباری استان در قانون بودجه» را سومین محور پیگیری‌ها عنوان کرد و یادآور شد: استان یزد سهم بسزایی در تامین درآمد‌های ملی دارد؛ لذا باید تناسب عادلانه‌ای میان جایگاه «درآمدی» و جایگاه «اعتباری» استان در قانون بودجه ایجاد شود تا بتوانیم زیرساخت‌های متناسب با یک استان صنعتی و توسعه‌یافته را فراهم کنیم. 

محمدرضا بابایی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای بخش خصوصی در استان خاطرنشان کرد: در بخش پایانی این نشست، مقرر شد با توجه به حضور سرمایه‌گذاران باسابقه و خوش‌نام در یزد، سازوکار‌های لازم برای هم‌افزایی این ظرفیت‌ها با سرمایه‌گذاران سایر استان‌ها از طریق اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی فراهم شود تا شاهد شبکه‌سازی اقتصادی در سطح ملی باشیم.

منبع؛ روابط عمومی

برچسب ها: منابع آبی ، ظرفیت های اقتصادی ، استاندار یزد ، کارآفرینان جوان ، خط انتقال آب به یزد
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