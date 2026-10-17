باشگاه خبرنگاران جوان ـ نشست مشترک و تخصصی استاندار یزد با غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، طلایی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد و چهار محور اساسی از مطالبات کلان استان در قانون بودجه مورد پیگیری جدی قرار گرفت.

محمدرضا بابایی، استاندار یزد در این نشست گفت: موضوع تسریع در پیشبرد پروژه خط دوم انتقال آب شرب به یزد و هماهنگی‌های ملی برای تامین اعتبارات آن مطرح شد که با نظر مساعد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همراه بود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود، سهم درآمد‌های تکلیفی (به ویژه درآمد‌های مالیاتی) استان در قانون بودجه باید کاملاً واقع‌بینانه و منطقی تعیین شود.

بابایی تصریح کرد: تعدیل این درآمد‌ها در بودجه سالانه، مانع از وارد آمدن فشار غیرمتعارف و مضاعف بر مودیان مالیاتی، تولیدکنندگان و کسب‌وکار‌ها می‌شود و به حفظ پویایی اقتصاد و حمایت از کارآفرینان در استان کمک شایانی خواهد کرد.

استاندار یزد ضرورت «ارتقای جایگاه اعتباری استان در قانون بودجه» را سومین محور پیگیری‌ها عنوان کرد و یادآور شد: استان یزد سهم بسزایی در تامین درآمد‌های ملی دارد؛ لذا باید تناسب عادلانه‌ای میان جایگاه «درآمدی» و جایگاه «اعتباری» استان در قانون بودجه ایجاد شود تا بتوانیم زیرساخت‌های متناسب با یک استان صنعتی و توسعه‌یافته را فراهم کنیم.

محمدرضا بابایی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای بخش خصوصی در استان خاطرنشان کرد: در بخش پایانی این نشست، مقرر شد با توجه به حضور سرمایه‌گذاران باسابقه و خوش‌نام در یزد، سازوکار‌های لازم برای هم‌افزایی این ظرفیت‌ها با سرمایه‌گذاران سایر استان‌ها از طریق اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی فراهم شود تا شاهد شبکه‌سازی اقتصادی در سطح ملی باشیم.

منبع؛ روابط عمومی