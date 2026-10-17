باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو در سفر به استان مازندارن و گلستان گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در تأمین گاز نیروگاه‌ها، بسته جامع «۶۰ اقدام عملیاتی صنعت برق» برای کل کشور تدوین شده است تا با کمترین تبعات از دوره سرد سال عبور کنیم.

انضباط مصرف و محدودسازی مصارف غیرمتعارف

وی افزود: محور اساسی پایداری شبکه در زمستان، بهینه‌سازی مصرف و مقابله قاطع با انشعابات غیرمجاز و محدود سازی مشترکان پر مصرف خواهد بود.

توسعه ضربتی نیروگاه‌های خورشیدی

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور با شتاب در حال افزایش است؛ در همین راستا، اتصال ۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پیش از فصل سرما در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

اختصاص سهم ویژه از تولید مقیاس‌کوچک‌ها به استان مازندران

وی افزود: برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته تا حدود یک‌سوم از ظرفیت سالانه سامانه‌های خورشیدی مقیاس‌کوچک کشور در این استان مستقر و وارد مدار شود.