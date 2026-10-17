معاون برق و انرژی گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در تأمین گاز نیروگاه‌ها، بسته جامع ۶۰ اقدام عملیاتی صنعت برق برای کل کشور تدوین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو در سفر به استان مازندارن و گلستان گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در تأمین گاز نیروگاه‌ها، بسته جامع «۶۰ اقدام عملیاتی صنعت برق» برای کل کشور تدوین شده است تا با کمترین تبعات از دوره سرد سال عبور کنیم.

انضباط مصرف و محدودسازی مصارف غیرمتعارف

وی افزود: محور اساسی پایداری شبکه در زمستان، بهینه‌سازی مصرف و مقابله قاطع با انشعابات غیرمجاز و محدود سازی مشترکان پر مصرف خواهد بود.

 توسعه ضربتی نیروگاه‌های خورشیدی

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور با شتاب در حال افزایش است؛ در همین راستا، اتصال ۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پیش از فصل سرما در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

اختصاص سهم ویژه از تولید مقیاس‌کوچک‌ها به استان مازندران

وی افزود: برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته تا حدود یک‌سوم از ظرفیت سالانه سامانه‌های خورشیدی مقیاس‌کوچک کشور در این استان مستقر و وارد مدار شود.

برچسب ها: وزارت نیرو ، تامین گاز
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۶ درصدی ذخیره‌سازی و رشد تحویل گاز به نیروگاه‌ها
آمادگی پالایشگاه‌های پارس جنوبی برای تأمین گاز زمستان
۵ ماه سخت پیش روی تامین گاز کشور/ عبور از بحران کمبود گاز با مدیریت مصرف مشترکان بخش خانگی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تعطیلی ادارات و مدارس شهرستان ساری فردا یکشنبه ۲۶ مهر
کشت ۲ برابری کلزا در اراضی بالادست گلوگاه؛ برداشت ۳۷۵ تن دانه روغنی پیش‌بینی شد
آخرین اخبار
کشت ۲ برابری کلزا در اراضی بالادست گلوگاه؛ برداشت ۳۷۵ تن دانه روغنی پیش‌بینی شد
تعطیلی ادارات و مدارس شهرستان ساری فردا یکشنبه ۲۶ مهر
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران برای حضور در رزمایش جان‌فدایان
اطلاعیه آموزش و پرورش مازندران درباره وقوع حادثه برای یک دانش آموز در مدرسه تنکابن
تدوین بسته جامع ۶۰ اقدام عملیاتی صنعت برق برای کل کشور
کشف ۱۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در تنکابن
توسعه همکاری با بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌های انرژی استان و کاهش جدی هزینه‌های ترانزیت برق
قاتل امام جماعت مسجدی در ساری دستگیر شد
تصاویری دیدنی از مراحل درمان و رهاسازی فوک خزری
نوشهر قهرمان قهرمان لیگ هندبال جوانان دختر
اولین پیروزی وارش نوشهر در لیگ برتر فوتبال بانوان کشور
رصد و پایش داروخانه‌های گیاه‌پزشکی برای صیانت از تولیدات کشاورزی محمودآباد
کمیته فنی دام و طیور، محور ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار تولیدات دامی مازندران
اطلاعیه محدودیت‌های ترافیکی مراسم جان‌فدایان شهرستان ساری