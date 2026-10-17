با وجود آسیب‌دیدگی برخی زیرساخت‌ها، سوخت‌رسانی از طریق شبکه گسترده خطوط لوله و تاسیسات انتقال فرآورده‌های نفتی به کلان‌شهر تهران و نوار شمالی کشور بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کرامت ویس‌کرمی روز شنبه در حاشیه بازدید بازرس امور نفت سازمان بازرسی کل کشور از انبار نفت ری، با اشاره به حجم بالای توزیع سوخت در کشور اعلام کرد: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت، رکورد تاریخی توزیع بنزین شکسته شد؛ به‌طوری‌ که ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، توزیع بنزین در کشور به رقم بی‌سابقه ۲۰۴ میلیون لیتر رسید.

وی با اشاره به گستردگی شبکه خطوط لوله و تاسیسات انتقال فرآورده‌های نفتی افزود: خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌های انبار نفت ری، سوخت را از مبادی تولید به نقاط مختلف کشور، به‌ویژه تهران، البرز و نوار شمالی، منتقل می‌کنند و با وجود حمله به این زیرساخت‌ها، فشارهای عملیاتی و مصرف بالا، سوخت‌رسانی بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر نقش تاسیسات و انبارهای راهبردی در تامین پایدار سوخت تهران گفت: پاسخ‌گویی به تقاضای بالای سوخت در پایتخت، مستلزم مدیریت دقیق تردد نفت‌کش‌ها، فعالیت‌های پالایشی و توزیعی، مدیریت ریسک و پشتیبانی مستمر است.

ویس‌کرمی با اشاره به موضوع بهینه‌سازی و جابه‌جایی برخی تاسیسات ذخیره‌سازی تاکید کرد: هرگونه تصمیم برای جابه‌جایی، توسعه یا تغییر ساختار تاسیسات حیاتی سوخت‌رسانی، به مکان‌یابی کارشناسی دقیق، تأمین اعتبار و ایجاد زیرساخت‌های جایگزین استاندارد نیاز دارد تا پایداری تامین سوخت پایتخت به خطر نیفتد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با همکاری نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط، بر حفظ پایداری زنجیره تامین انرژی، بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، نوسازی تجهیزات فرسوده و تأمین نیازهای سوخت کشور تمرکز دارد.

بازگشت ظرفیت انتقال سوخت تهران در کمتر از ۷۲ ساعت

علی احمدی‌پور، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایراننیز در ادامه با اشاره به حجم کلان انتقال سوخت پیش از وقوع حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در شامگاه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴، یادآور شد: پیش از این روزانه حدود ۹۲ تا ۹۳ میلیون لیتر فرآورده وارد انبار نفت ری می‌شد که با حمله دشمن و متوقف‌شدن مقطعی جریان انتقال، با تکیه بر سناریوهای عملیاتی پیش‌بینی‌شده و اراده پولادین همکاران بخش بهره‌برداری و عملیات، ارتباط خطوط در کمتر از ۷۲ ساعت برقرار شد و عملیات انتقال سوخت اکنون به ۷۰ درصد ظرفیت پیش از حادثه بازگشت.

تلاش متخصصان صنعت نفت پایداری جریان انرژی را تضمین کرد

یوسف سبحانی بازرس امور نفت سازمان بازرسی کل کشور نیز در همین بازدید گفت: متخصصان صنعت نفت با تکیه بر توان داخلی و تلاش شبانه‌روزی، پایداری و استمرار جریان انرژی در سراسر کشور را حفظ کرده‌اند و خدمت‌رسانی را با قدرت ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به روند بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده صنعت پالایش و پخش در جنگ تحمیلی سوم اظهارداشت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تسریع در فرایندهای اجرایی، اقدامات گسترده‌ای برای احیا و پایداری شبکه سوخت‌رسانی کشور انجام شده است که این دستاورد حاصل همدلی، تخصص و روحیه جهادی کارکنان بخش‌های اجرایی و مهندسی و همکاری نهادهای مرتبط است.

سبحانی استمرار توزیع سوخت در کشور، حتی در دشوارترین شرایط را نشان‌دهنده تعهد کارکنان صنعت نفت دانست و افزود: با وجود چالش‌هایی همچون محدودیت نیروی انسانی و مسائل معیشتی، کارکنان بخش‌های مختلف صنعت پالایش و پخش با تمام توان به فعالیت خود ادامه داده و به مسئولیت ملی‌شان عمل کرده‌اند.

بازرس امور نفت سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این تلاش‌ها نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در سوخت‌رسانی و حفظ آرامش مردم داشته و شایسته قدردانی است.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: سوخت رسانی ، تامین بنزین
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