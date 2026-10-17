آخرین زمان تکمیل فرم خوداظهاری افزایش اعتبار کالابرگ در حالی ۲۷ مهر اعلام شد که سرپرستان خانواری که پیامک دریافت نکردند، مشمول این طرح نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  با قوت گرفتن اجرای طرح افزایش کالابرگ الکترونکی از سوی دولت، مسئولیت تامین منابع و اجرای کامل آن نیز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان برنامه بودجه کشور منتقل شد در پی این تصمیم دولت، رئیس سازمان برنامه بودجه مسئولیت تامین منابع کالابرگ در کنار وظایف دیگری، چون تامین منابع یارانه نقدی، خرید تضمینی گندم از کشاورزان، تامین منابع یارانه دارو و پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها محول کرد.

بلافاصله ۱۹ مهر ماه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از آغاز ثبت خودظهاری افزایش اعتبار کالابرگ در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یا همان سامانه دولت من به نشانی my.gov.ir تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۲۱ مهرماه برای حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان یا ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار خبر داد، اما به دلیل اختلال ناشی از مراجعه مکرر کاربران به سامانه دولت من، امکان خوداظهاری تا پایان روز جمعه ۲۴ مهر ماه تمدید شد.

فقط کسانی که پیامک دریافت کرده‌اند مراجعه کنند

حسن نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است که سرپرستان خانواری که پیامک مربوط به تکمیل خود اظهاری را دریافت کرده‌اند، به سامانه دولت من مراجعه و فرم خوداظهاری افزایش اعتبار کالابرگ را تکمیل کنند.

همچنین طبق اعلام رئیس سازمان فناوری اطلاعات، صرفاً سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌ند به سامانه دولت من مراجعه کنند.

البته پیگیری‌ها نشان می‌دهد که برخی از سرپرستان خانوار که پیامک مربوطه را دریافت کرده‌اند، پس از ورود به سامانه دولت من با این پیام رو‌به‌رو می‌شوند که «شما مشمول طرح افزایش کالابرگ الکترونیک نیستید»؛ این گروه از سرپرستان خانوار طبق اظهارات خود در دهک‌های درآمدی بالای ۷ قرار دارند و یا اینکه مسکن به نام آنهاست.

تمدید ثبت خوداظهاری تا ۲۴ مهرماه

شامگاه جمعه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها امکان ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ را تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۷ مهر تمدید کرده است و بر این اساس امروز شنبه ۲۵ مهر ماه سرپرستان خانوار‌های با آخرین رقم کد ملی صفر تا ۴، فردا یکشنبه ۲۶ مهر ماه کد ملی‌های ۵ تا ۹ و دوشنبه ۲۷ مهرماه همه سرپرستان خانوارِ مشمول بدون محدودیت رقم پایانی کد ملی می‌توانند به پنجره خدمات دولت یا همان سامانه دولت من مراجعه کنند.

امکان ثبت درخواست با بله + آدرس

بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مشمولان می‌توانند با مراجعه به پیام‌رسان بله و انتخاب بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نسبت به ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ در بازوی پیام رسان بله به آدرس: @hadafmandi_yaranehbot مراجعه کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: کالابرگ ، طرح کالابرگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۸ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
بفرمایید کسانیکه به اشتباه پیامک دریافت نکرده اند چه کار کنند ؟!!!
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۲۱:۳۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
همین کالابرگ رو هم قطع نکنید. ۳تا خانه داره براش افزایش زدید. میخواهید زیاد کنید زیاد کنید ملت رو دربدر کردین
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
همه چیز رو نوشته، بجز جواب سوالی که خبر رو با اون شروع کرده،واقعا مسخره .....
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
ما رفتیم، یا اینترنت قطع ووصل میشد ویا اصلا سایت مراحل بعدی نمی رفت؟!! حالا حتی با 1 میلیون تومن کالابرگ اضافی، چه میشه خرید که یک ماه دوام بیاره؟!!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
دهک 2 هستم پیامک برام نیومده میگه شما مشمول نمیباشید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
دهک سه هستم اما پیامک یرام نیومده. چطور پیگیر بشم؟
به سایت مراجعه کردم میگه مشمول این طرح نیستم
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
برای ما پیامک اومده، فرم خود اظهاری را هم پر کردیم ولی کالا برگمون اضافه نشده، فقط وعده دروغ
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۹:۱۷ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
برای ما که تحت حمایت هستیم و واریز شده افزایش کالابرگ چرا پیامک آمده
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
تا اونجایی که من میشناسم اصلا عادلانه پرداخت نشده
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
ما چند روز پیش ثبت نام کردیم. اما سامانه بله نداریم 😢😢😢😢😢😢😢😢
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
من دهک 5هستم و مستاجر هستم ولی پیامک برای من نیومده و تو سایت میزنه مشمول افزایش یارانه نمیشین
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
من دهک۳هستم وآخرکدملی ۱رفتم سایت میزنه به شماتعلق نمیگیره
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۳۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
ما نه تو دهک ۷ به بالا هستیم نه مسکن به ناممون هست ولی به ما تعلق نگرفته مهمم نیست با ۵۰۰ اضافه چی مگه میدن آدم ناراحت میشه چرا مسوول انقدر دروغ میگه انقدر مسوولین پول دارن دیگه نمیدونن چی دارن میگن
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۶:۲۸ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
انصافا خجابت نمیکشین بخاطر پونصد تومن مردم رو اسیر کافی نت میکنین تا برای این مسخره بازیا هزینه بدن؟
۰
۶
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