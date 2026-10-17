آخرین زمان تکمیل فرم خوداظهاری افزایش اعتبار کالابرگ در حالی ۲۷ مهر اعلام شد که سرپرستان خانواری که پیامک دریافت نکردند، مشمول این طرح نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با قوت گرفتن اجرای طرح افزایش کالابرگ الکترونکی از سوی دولت، مسئولیت تامین منابع و اجرای کامل آن نیز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان برنامه بودجه کشور منتقل شد در پی این تصمیم دولت، رئیس سازمان برنامه بودجه مسئولیت تامین منابع کالابرگ در کنار وظایف دیگری، چون تامین منابع یارانه نقدی، خرید تضمینی گندم از کشاورزان، تامین منابع یارانه دارو و پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها محول کرد.

بلافاصله ۱۹ مهر ماه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از آغاز ثبت خودظهاری افزایش اعتبار کالابرگ در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یا همان سامانه دولت من به نشانی my.gov.ir تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۲۱ مهرماه برای حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان یا ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار خبر داد، اما به دلیل اختلال ناشی از مراجعه مکرر کاربران به سامانه دولت من، امکان خوداظهاری تا پایان روز جمعه ۲۴ مهر ماه تمدید شد.

فقط کسانی که پیامک دریافت کرده‌اند مراجعه کنند

حسن نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است که سرپرستان خانواری که پیامک مربوط به تکمیل خود اظهاری را دریافت کرده‌اند، به سامانه دولت من مراجعه و فرم خوداظهاری افزایش اعتبار کالابرگ را تکمیل کنند.

همچنین طبق اعلام رئیس سازمان فناوری اطلاعات، صرفاً سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌ند به سامانه دولت من مراجعه کنند.

البته پیگیری‌ها نشان می‌دهد که برخی از سرپرستان خانوار که پیامک مربوطه را دریافت کرده‌اند، پس از ورود به سامانه دولت من با این پیام رو‌به‌رو می‌شوند که «شما مشمول طرح افزایش کالابرگ الکترونیک نیستید»؛ این گروه از سرپرستان خانوار طبق اظهارات خود در دهک‌های درآمدی بالای ۷ قرار دارند و یا اینکه مسکن به نام آنهاست.

تمدید ثبت خوداظهاری تا ۲۴ مهرماه

شامگاه جمعه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها امکان ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ را تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۷ مهر تمدید کرده است و بر این اساس امروز شنبه ۲۵ مهر ماه سرپرستان خانوار‌های با آخرین رقم کد ملی صفر تا ۴، فردا یکشنبه ۲۶ مهر ماه کد ملی‌های ۵ تا ۹ و دوشنبه ۲۷ مهرماه همه سرپرستان خانوارِ مشمول بدون محدودیت رقم پایانی کد ملی می‌توانند به پنجره خدمات دولت یا همان سامانه دولت من مراجعه کنند.

امکان ثبت درخواست با بله + آدرس

بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مشمولان می‌توانند با مراجعه به پیام‌رسان بله و انتخاب بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نسبت به ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ در بازوی پیام رسان بله به آدرس: @hadafmandi_yaranehbot مراجعه کنند.

منبع: ایرنا