باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تهران، اختتامیه مدرسه تابستانی نشاط تعالی شبانگاه با حضور محمدمهدی حسن‌زاده مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران برگزار شد.

محمدمهدی حسن‌زاده در این مراسم با اشاره به حضور ۷ هزار نفر از فرزندان کارکنان در این برنامه‌ها اظهار کرد: از این تعداد، ۴ هزار و ۵۰۰ نفر پسر و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر دختر بودند که در طول تابستان از برنامه‌های مختلف فرهنگی، تربیتی و مهارتی بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به حضور فرزندان شهدای دو سال اخیر در این دوره‌ها افزود: حضور فرزندان گرانقدر شهدا از ویژگی‌های ارزشمند برنامه‌های امسال بود و تلاش کردیم زمینه مناسبی برای کشف استعداد‌ها و شکوفایی توانمندی‌های شرکت‌کنندگان فراهم کنیم.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با تأکید بر رویکرد تربیتی این برنامه‌ها تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای فرزندان کارکنان شهرداری تهران در چهار محور اصلی دنبال می‌شود؛ تقویت مبانی اعتقادی و بصیرت، ارتقای توان جسمانی و سلامت، آموزش مهارت‌های مورد نیاز جامعه امروز و آینده و فراهم‌کردن زمینه بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان در عرصه‌های مورد نیاز کشور.

حسن‌زاده همچنین با اشاره به نقش مربیان در اجرای این طرح‌ها گفت: برنامه‌های تابستانی امسال با تلاش و همراهی ۱۸۰ مربی برگزار شد و در کنار ایجاد نشاط و پویایی، ارتقای توانمندی‌ها و تعالی فرزندان کارکنان را دنبال کرد.

وی در ادامه به اجرای گروه سرود در مراسم اختتامیه اشاره کرد و گفت: سال گذشته گروه سرود ۳۱۳ نفره فرزندان کارکنان در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی به اجرای برنامه پرداختند و امسال نیز گروهی متشکل از ۱۶۸ نفر با یاد و تصاویر شهدای مدرسه میناب اجرای سرود داشتند.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با اشاره به اهمیت همراهی خانواده‌ها در فرآیند تربیت فرزندان خاطرنشان کرد: خانواده و والدین نخستین مربیان فرزندان هستند و تعامل میان خانواده و مجموعه‌های تربیتی می‌تواند در رشد استعداد‌ها و پرورش نسل آینده نقش مؤثری داشته باشد.