باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارمین روز رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های پایه جهان در لهستان، دیدارهای رده‌بندی و فینال اوزان مختلف نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود. تیم ایران دو نماینده در رده‌بندی رده سنی نوجوانان داشت که ثمره آن یک مدال برنز بود.

حمیدرضا رضایتی در وزن ۷۰- کیلوگرم پسران، در مسابقه رده‌بندی برابر پابلو پرز از اسپانیا به برتری ۲ بر صفر رسید و با قرار گرفتن بر سکوی سوم جهان صاحب مدال برنز این وزن شد.

رضایتی نمایندگانی از رومانی، ایرلند و ایتالیا را شکست داده بود و در مرحله نیمه‌نهایی با شکست مقابل ازبکستان از صعود به فینال بازماند.

دینا کریمی در وزن ۶۱- کیلوگرم دختران، در رده‌بندی مقابل رقاب حسن از مصر ۵ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد و دستش از رسیدن به مدال خالی ماند.

عصر امروز، ستایش قانعی‌فرد در وزن ۵۳- جوانان دختر مقابل حریفی از کشور ایتالیا روی تاتامی می‌رود.

فردا یکشنبه نیز غزل فتحی و فاطمه جعفرنژاد در رده سنی امید برای کسب مدال برنز به میدان می‌روند.