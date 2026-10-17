دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرگ دانشجوی دندانپزشکی بر اثر طاعون را تکذیب کرد و گفت: چنین دانشجویی نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار گسترده اخباری در فضای مجازی مبنی بر مرگ فردی به نام محمدرضا نصیری، ۳۳ ساله و دانشجوی رشته دندانپزشکی، بر اثر ابتلا به بیماری طاعون در استان کرمانشاه، معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این خبر را تکذیب کرد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: پس از انتشار این خبر، بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شد و مشخص شد که اساساً دانشجویی با این نام در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وجود ندارد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه تاکنون موردی از ابتلا به طاعون در ایران و استان کرمانشاه مشاهده نشده است، تصریح کرد: اخبار منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.

بر این اساس، خبر منتسب به مرگ یک دانشجوی دندانپزشکی در کرمانشاه بر اثر ابتلا به طاعون، از سوی معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تکذیب شده است.

منبع: تسنیم