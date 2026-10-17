باشگاه خبرنگاران جوان - ادهم کرد زابلی ۲۵ مهر در نشست خبری با اصحاب رسانه از جهش کم‌سابقه بخش ورزشی این استان از جایگاه بیست‌وهشتم به یازدهم کشور خبر داد و افزود: ما جزو ۱۵ استان برتر کشور در اعزام قهرمانان به مسابقات آسیایی ناگویا هستیم.

کرد افزود: اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان،‌ اعتبار ۵۱ هیات ورزشی و ۲۶ شهرستان و ۵۰۰ برنامه ورزشی را پوشش داده و پرداختی‌ها به‌صورت مستقیم و نقدی به هیات‌ها و ورزشکاران تزریق شده است.

وی گفت: با وجود شرایط سخت و کمبودها، سیستان و بلوچستان در ارزیابی‌های اخیر وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان میزبان برتر ایران انتخاب شد و برای نخستین‌بار در تاریخ ورزش استان، جایگاه ما از رتبه ۲۸ کشوری ابتدا به هفدهم و در نهایت به یازدهم ارتقا یافت.

وی با بیان اینکه در میان استان‌های کم‌برخوردار، موفق به کسب رتبه نخست کشور در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی شدیم،‌ اظهار کرد: در مسابقات «جام پرچم» نیز با حضور بیش از ۲۰ هزار شرکت‌کننده، استان ما رتبه اول را بدست آورد؛ این مسابقات در هفت رشته بانوان و هفت رشته مردان در دورافتاده‌ترین نقاط از جمله زهک، زابل، سراوان، «سیب و سوران»، مهرستان، قصرقند، کنارک، ایرانشهر و لاشار اجرا شد و شور و نشاط گسترده‌ای میان مردم ایجاد کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان همچنین گفت: در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) با توجه به شرایط سیستان و بلوچستان، رشد بسیار چشمگیری داشتیم به‌طوری‌که سمن‌های ما اکنون به بلوغی رسیده‌اند که ۲ مورد از آنها به‌طور جداگانه ۱۱ و ۱۳ مدرسه در استان ساختند.

کرد زابلی اضافه کرد: در جشنواره ملی «اتفاق»، از میان چهار هزار سمن شرکت‌کننده در کشور، ۱۰ سمن برتر انتخاب شدند که ۲ سمن برتر متعلق به سیستان و بلوچستان بودند و نخبه‌پروری استان در کشور نمایان شد.

وی درباره کارنامه ورزش قهرمانی و حضور در رویدادهای بین‌المللی تأکید کرد: در حالی که در دوره‌های گذشته مانند جاکارتا، قطر، گوانگژو و اینچئون کره جنوبی، حضور نمایندگان استان تنها محدود به رشته کبدی بود اما در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن در سال‌جاری علاوه بر کبدی، در رشته‌های بوکس با حضور دانیال شه‌بخش، رشته‌های دیگر با حضور علی امیریان و همچنین نماینده داوری کشور (آقای خلیل) حضور یافتیم.

به گفته وی، از میان ۲۹۳ ورزشکار اعزامی کاروان ایران، سیستان و بلوچستان با داشتن چهار ورزشکار در زمره ۱۵ استان برتر کشور قرار گرفت و در مجموع سهمیه‌ها در پنج رشته ورزشی در سطح آسیا و پاراآسیایی سهم داشتیم.

کرد زابلی ادامه داد: در بازی‌های پاراآسیایی نیز آقای «علی گلوی» در رشته پاراتیراندازی هم موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شد و سهمیه بازی‌ها را بدست آورد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان با اشاره به تعهدات این اداره‌کل و پروژه‌های عمرانی در دست اجرا،‌ گفت: از مجموع وعده‌های داده شده برای افتتاح ۱۰ تا ۱۲ پروژه، بخش عمده‌ای به سرانجام رسیده، ورزشگاه شهرستان زهک با اعتبار قابل‌توجه و نصب برج‌های نوری با توان ۱۵۰۰ «لوکس» (Lux) کاملا آماده شده و با سفر مقام عالی وزارت ورزش افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه خانه جوان زاهدان نیز افتتاح شده است،‌ افزود: خانه جوان شهرستان ایرانشهر به‌زودی با حضور مسئولان استانی افتتاح می‌شود؛ اعتبار خانه جوان زابل نیز پس از رفع موانع زمین قبلی با پیگیری فرماندار تأمین شده و عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی آن در هفته تربیت بدنی انجام خواهد شد.

کرد زابلی اظهار کرد: زمین چمن بزرگ سراوان و کنارک در هفته دولت افتتاح شدند و زمین چمن بزرگ دیگری نیز در دست اقدام است؛ همچنین سالن چهار هزار و ۵۰۰ نفره زاهدان با وجود چالش‌های قبلی با مشخص شدن پیمانکار جدید از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که بودجه و مدیریت آن مستقیم در اختیار تهران است، در حال پیگیری بوده و مدیران شرکت تجهیز برای تسریع در روند اجرایی به زاهدان سفر می‌کنند.

وی با بیان اینکه از هفته تربیت بدنی پارسال تاکنون بیش از ۶۵ پروژه ورزشی در سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری رسیده یا در آستانه افتتاح است،‌ افزود: در هفته تربیت بدنی نیز ۲۵ پروژه ورزشی همزمان با سفر یک‌روزه مقام عالی وزارت ورزش به استان آماده افتتاح خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: از پروژه‌های دیگر می‌توان به چمن فنوج، بنجار زابل، هامون، سراوان، کنارک و ساختمان اداری خاش و پروژه‌های ورزشی مهرستان، چاهان، نیمروز و کلینیک‌های مربوطه اشاره کرد که در مراحل پایانی یا پیشرفت ۷۰ درصدی قرار دارند و سالن بزرگ کبدی استان نیز به پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی رسیده است.

کرد زابلی با اشاره به مشکلات موجود در اجرای پروژه‌های ورزشی در سیستان و بلوچستان، گفت: تفاوت ساخت‌وساز ورزشی با ساخت یک مدرسه یا ساختمان دولتی در این است که بیش از ۷۰ درصد مصالح و تجهیزات ورزشی کاملا خارج از استان تولید می‌شود و هیچ کارخانه‌ای در این زمینه در سیستان و بلوچستان نداریم.

وی اضافه کرد: برای کف‌پوش و سوله مجبوریم از تهران و اصفهان کالا بیاوریم؛ حتی نصاب تخصصی سوله در استان نداریم و باید از مشهد و اصفهان نصاب اعزام شود؛ پروژکتورها باید از اصفهان و تهران خریداری شوند؛ با وجود همه این مسائل، زمین چمن مجموعه امام علی(ع) تکمیل و تعویض شد و تنها سالن اسکواش آن باقی مانده است.

وی ادامه داد: زمین چمن زابل نیز کاملا تعویض، خریداری و زیرسازی شده و ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان از اداره های کلی در کشور بود که موفق به جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات شد.

کرد زابلی به هزینه‌های سنگین تیم‌داری و حمایت از قهرمانان اشاره کرد و گفت: ۶۴ تیم از استان در لیگ‌های مختلف کشوری (۱۸ تیم در لیگ برتر و بقیه در لیگ‌های دسته یک، دو، سه و چهار در ۵۰ رشته ورزشی) حضور دارند؛ به جز یک تیم منطقه آزاد چابهار در لیگ دسته اول فوتبال، بار مالی ۶۳ تیم دیگر کاملا بر دوش این اداره‌کل و حمایت‌های استانداری است و هیچ کارخانه یا صنعتی در استان حامی مالی تیم‌ها نیست.

به گفته وی، برای تجلیل و حمایت از قهرمانان این استان در مسابقات آسیایی مبالغی مانند ۸۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومان پاداش اختصاص یافت در حالیکه کاپیتان‌های تیم‌های ملی در برخی استان‌های برخوردار مبالغی کمتر دریافت کرده بودند.

وی همچنین ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ادای احترام به شهدا از حمایت‌های استاندار، ائمه جمعه و همدلی مجموعه رسانه‌ای استان قدردانی کرد و با ابراز تأسف از جنایات اخیر رخ‌داده در استان به‌ویژه به شهادت رساندن بانوان، اظهار کرد: مردم این استان همواره اهل برادری و چهارچوب‌های مسالمت‌آمیز بوده‌اند و چادر زن حرمت دارد، امیدواریم ریشه این شرارت‌ها هرچه زودتر خشکانده شود.