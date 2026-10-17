سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی پس از قهرمانی در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان، جام این مسابقات را به خانواده شهدای میناب تقدیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا اظهار داشت: در وهله نخست، با هماهنگی فدراسیون کشتی، این جام قهرمانی ارزشمند را به خانواده معزز شهدای میناب تقدیم می‌کنیم. بنده به عنوان یک معلم و یک پدر، ارادت ویژه‌ای به این عزیزان دارم؛ به‌ویژه که فدراسیون کشتی و شخص آقای دبیر اقدام بزرگی انجام داده و مجموعه‌ای کم‌نظیر در کشور و قاره آسیا را به نام دهکده ورزشی شهدای میناب نام‌گذاری کرده‌اند که تمثال و یاد این شهدا در جای‌جای آن به چشم می‌خورد. امیدوارم این افتخارآفرینی تسلای خاطری برای پدران و مادران شریف و صبور ایران اسلامی باشد که فرزندانشان مظلومانه به فیض شهادت رسیدند.

او با اشاره به سطح فنی بسیار بالای مسابقات تصریح کرد: کیفیت و کمیت این رقابت‌ها فوق‌العاده سنگین و بی‌نظیر بود، اما با تصمیم کادر فنی و حمایت قاطع فدراسیون، تصمیم گرفتیم به مهره‌های شاخص و عنوان‌داری، چون پیام احمدی، علی احمدی‌وفا، سعید اسماعیلی، دانیال سهرابی، علیرضا عبدولی و فردین هدایتی استراحت داده و به جوانان مستعد میدان دهیم؛ خوشبختانه این جوانان نیز با تمام وجود روی تشک جنگیدند و خوش درخشیدند.

رنگرز افزود: بسیاری از کشتی‌گیران ما نسبت به دوره گذشته پیشرفت چشمگیری داشتند؛ ابوالفضل مهمدی و عرفان جرکنی مدال‌های برنز سال قبل خود را به خوش‌رنگ‌ترین مدال یعنی طلا تبدیل کردند، یاسین یزدی که دوره پیش پنجم شده بود قهرمان جهان شد و محمدهادی صیدی هم موفق شد مدال برنز رقابت‌ها را به دست آورد. اهورا بویری نیز تنها به دلیل یک اشتباه تاکتیکی در دو سه ثانیه پایانی و بدشانسی مغلوب شد. احمدرضا محسن‌نژاد هم نخستین حضور جدی‌اش در وزن ۷۲ کیلوگرم را تجربه می‌کرد و قطعا پتانسیل کسب نشان‌های زرین در آینده را دارد. همچنین اگر مصدومیت غیرمنتظره برای آرمین شمسی‌پور رخ نمی‌داد، او نیز حتماً روی سکو می‌رفت، کما اینکه حریف گرجستانی او که به مقام قهرمانی رسید، یک ماه پیش در جهانی جوانان با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب آرمین شده بود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان با تاکید بر تداوم مسیر قهرمانی خاطرنشان کرد: این قهرمانی بزرگ را به مردم شریف ایران تبریک می‌گویم؛ اما پرونده این مسابقات برای ما بسته شد. هم‌اکنون اردوی تیم ملی بزرگسالان در حال برگزاری است و تمام تمرکز کادر فنی به مسابقات جهانی آستانه قزاقستان معطوف شده است. در آن رقابت‌ها نیز مدافع عنوان قهرمانی جهان هستیم و همه تلاشمان را خواهیم کرد تا با تکرار این افتخار، کاپ زرین قهرمانی جهان را بار دیگر به پیشگاه ملت بزرگ و قهرمان ایران‌زمین تقدیم کنیم.