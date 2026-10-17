فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از توقیف ۵ فروند شناور صیادی، کشف ۲۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۴۱ میلیارد ریال و دستگیری ۵ نفر در مرز‌های دریایی سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه  خبرنگاران جوان  - سردار جواد رفیعی فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان گفت: دریابانان استان سیستان و بلوچستان در راستای مقابله با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی و با تشدید اقدامات کنترلی در مرز‌های دریایی، موفق به شناسایی و توقیف ۵ فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق در محدوده چابهار شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۲۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط و ۵ نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه ارزش سوخت مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۴۱ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: مرزبانان با تشدید کنترل و پایش مرز‌های دریایی، مقابله با قاچاقچیان و صیانت از سرمایه‌های ملی را با جدیت دنبال می‌کنند.

منبع:فراجا

 

برچسب ها: سوخت قاچاق ، فراجا
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