نتایج نهایی آزمون‌های دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵ پس از برگزاری مراحل کتبی و شفاهی، بررسی درخواست‌های بازبینی و طی مراحل نهایی تعیین نمره اعلام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «هفتادوسومین آزمون دوره دانشنامه تخصصی رشته‌های بالینی پزشکی» و «چهلمین آزمون دوره دانشنامه فوق‌تخصصی بالینی پزشکی» روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ در ۳۳ حوزه امتحانی سراسر کشور برگزار شد. کلید اولیه آزمون‌های مذکور روز جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و داوطلبان توانستند اعتراضات خود به سؤالات و کلید آزمون را صرفا از طریق فرم اعتراض اینترنتی، از روز جمعه ۱۳ شهریور تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۴ شهریور۱۴۰۵ ثبت کنند.

مرحله شفاهی آزمون‌های دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵ از ۱۹ تا ۲۵ شهریورماه پس از برگزاری آزمون کتبی و برای داوطلبانی که حدنصاب لازم را در مرحله کتبی کسب کرده بودند، برگزار شد.

مرحله شفاهی آزمون‌ها در برخی رشته‌ها به‌صورت حضوری و در برخی رشته‌ها به‌صورت الکترونیک برگزار شده و در فرآیند ارزشیابی نیز از روش‌های مختلف، از جمله آزمون‌های ایستگاهی استفاده شد. بر اساس ضوابط این آزمون، نمره نهایی هر شرکت‌کننده شامل دو سوم نمره آزمون کتبی و یک سوم نمره آزمون شفاهی است و پس از کسب حدنصاب قبولی، نمره مقاله نیز به نمره نهایی داوطلبان اضافه خواهد شد.

داوطلبان توانستند از روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت درخواست بررسی خود را اقدام کنند.

همچنین داوطلبانی که نسبت به نتایج آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی اعتراض داشتند، پس از ثبت اعتراض در سامانه در بازه زمانی مذکور، توانستند روز شنبه ۱۸ مهرماه به دانشگاه محل برگزاری آزمون مربوطه مراجعه کرده و در این مرحله، امکان مشاهده و بررسی نمره خام و پاسخنامه اختصاصی داوطلب و ثبت اعتراض فراهم بود.

پس از بررسی اعتراضات، تعیین نمره نهایی و اضافه شدن نمره مقاله داوطلبان واجد شرایط، نمره نهایی شرکت‌کنندگان و رتبه‌های برتر در هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق‌تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵ اعلام شده و هم اکنون بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار دارد.

برچسب ها: رشته بالینی ، فوق تخصص
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