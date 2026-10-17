به احتمال زیاد باشگاه پرسپولیس از قائم مقام ایران نادو به دلیل اتهام به بازیکن پرسپولیس شکایت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - رضا سعیدی قائم مقام ایران نادو (ستاد ملی مبارزه با دوپینگ) در برنامه تلویزیونی با اشاره به نام بازیکن پرسپولیس گفت: برخی تماس‌ها برای تست دوپینگ از بازیکن پرسپولیس بوده است و البته ما به این تماس‌ها بسنده نخواهیم کرد و باید در مورد دوپینگ یک بازیکن سندی وجود داشته باشد.

پیش از این دکتر نوروزی رئیس نادو و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی نیز عنوان کرده بود که به جز ماجرای تست دوپینگ به صورت رندوم گاهی نیز با توجه به شرایط و اخبار رسیده و ادعا‌های برخی افراد امکان گرفتن تست از برخی بازیکنان وجود دارد.

اما نام بردن از بازیکن پرسپولیس در حالی از سوی سعیدی مطرح شد که به قول خود او گزارش‌های زیادی از برخی افراد در مورد درخواست تست از بازیکنان ارسال می‌شود، اما اینکه چرا اسم بیفوما را اعلام کرد هنوز مشخص نیست و به نظر می‌رسد باشگاه پرسپولیس اینبار به طور جدی این اتهام را پیگیری خواهد کرد.

پیش از این نیز هراتیان رئیس سابق ایفمارک نام بازیکن پرسپولیس سرژ اوریه را به دلیل داشتن هپاتیت رسانه‌ای کرد و باشگاه پرسپولیس از این ماجرا شاکی بود.

تمامی اتفاقات فوق در حالی است که ادعای سعیدی بیشتر ادعای هواداران استقلال در فضای مجازی بود که به گفته خود این مسئول یکی از اهالی فوتبال درخواست تست برای بیفوما را داده است و این در حالی است که این بازیکن نه تا به حال تست داده است و نه مدرکی دال بر دوپینگ او وجود دارد و تنها درخشش او در این فصل لیگ برتر فوتبال دلیل ادعای فضای مجازی در مورد بیفوما است.