باشگاه خبرنگاران جوان - هیات فوتبال استان تهران در پی اتفاقات تلخ و درگیری شدید میان مربیان، عوامل و بازیکنان در دیدار استقلال - شاهین در هفته سوم لیگ برتر نوجوانان در مرحله نخست احکامی را برای خاطیان لحاظ کرد اما در ادامه کمیته استیناف با در نظر گرفتن سوابق و شرایط سنی خاطیان و با هدف اصلاح رفتار و فراهم کردن فرصتی دوباره برای نوجوانان، با کاهش محرومیت‌های اعمال شده موافقت نمود و احکام کاهش یافت یا به حالت تعلیق در آمد.

این تصمیم هرگز نباید به معنای نادیده گرفتن تخلفات صورت گرفته یا ساده انگاری ماجرای تلخ آن روز تلقی گردد. تصمیم اخیر در حقیقت فرصتی برای آینده سازان این کشور است تا در رفتار خود بازنگری کرده و به جبران اشتباهات بپردازند. بنابراین اصل بر ایجاد فرصتی دوباره بود نه مماشات.

لازم است قویا اعلام کنیم که در صورت تکرار موارد مشابه دربازی های آتی فوتبال استان تهران، هیچ گونه اغماض یا کاهش محرومیت با هدف تسهیل بازگشت خاطیان به زمین فوتبال در میان نخواهد بود و تصمیمات انضباطی با قاطعیت و مطابق ضوابط اتخاذ به اجراء در خواهد آمد.

تاکید ما این است که انتشار ویدئوهای عذرخواهی پس از وقوع تخلف‌های احتمالی، واسطه قرار دادن خانواده‌ها و پیشکسوتان فوتبال استان تهران، ارسال نامه ندامت و هرگونه درخواست‌هایی از این دست برای جلب نظر مسئولان درکمیته های مربوطه دیگر مبنایی برای تغییر تصمیمات انضباطی در چنین پرونده هایی نخواهد بود.

ما دیگر بنای کاهش محرومیت در موارد مشابه را نداریم هرچند که امید داریم دیگر چنین صحنه هایی را شاهد نباشیم کما اینکه در بسیاری از بازی‌ها شاهد نیستیم و اصول جوانمردی در اغلب مسابقات از سوی بازیکنان، مربیان و مسئولان تیم ها رعایت شده است.

هیات فوتبال استان تهران همواره به بازیکنان رده های پایه به چشم آینده های فوتبال کشور می نگرد و تلاش دارد عالی ترین بستر ممکن، متناسب با ظرفیت های سخت افزاری پایتخت را برای رشد آن ها فراهم نماید.

در حقیقت انتظار ما از بازیکنان این است که تمام تمرکز خود را بر دایره مسائل فنی فوتبال بنا نهاده و درعین حال احترام به مسئولان برگزاری، داوران، رقبا و رعایت اصول جوانمردی را در هیچ مرحله ای از دوران رشد خود فراموش نکنند و از هر گونه رفتار و حاشیه ای که آینده ورزشی و اعتبار فوتبال خود را خظر می اندازد، عمیقا دوری نمایند.

فوتبال ریشه دار استان تهران در طول سالیان متمادی بازیکنان بزرگی را به تیم های ملی رهسپار کرده است. حقیقتا صحنه‌های خشونت آمیز و درگیری‌های خارج از شأن ورزش، زیبنده این فوتبال و این پیشینه پرافتخار نیست و نباید تکرار شود.

بازیکنان نوجوان باید بدانند که پیش از تبدیل شدن به یک فوتبالیست بزرگ و حرفه ای، باید انسان هایی مسئولیت پذیر، قانون مدار و اخلاق مدار در سطح جامعه باشند. شاید همه شما در آینده به بازیکنان حرفه ای و ملی تبدیل نشوید و به هر دلیل از این مسیر کنار بروید؛ این طبیعت فوتبال است اما حضور در محیط ورزش باید از شما انسان هایی با وقار، متین و شایسته تر بسازد؛ افرادی که احترام به دیگران و رعایت اصول اخلاقی را در تمام عرصه های زندگی سرلوحه کار خود قرار می دهند؛ این انتظار متولیان فوتبال استان تهران از شما است.

شما آینده سازان این کشور و پدران فردای این سرزمین هستید. به همین دلیل باید از همین امروز به عنوان یک ورزشکار در مسیر فروتنی و فتوت گام بردارید و از بی اخلاقی آن هم در محیط پاک ورزش دوری کنید. همانا که امام راحل ما این جمله زیبا را بیان کرد: ورزشکاران باید به حضرت علی (ع) اقتدا کنند.

این بیانیه در واقع اتمام حجت هیات فوتبال استان تهران با تمامی مسئولان، دست اندرکاران، مربیان، بازیکنان و سایر افراد مرتبط با فوتبال این استان است؛ چرا که بعد از این دیگر تسامحی در میان نخواهد بود.