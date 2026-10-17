باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه های سیما در قالب یازدهمین رویداد ملی «ایران جان ـ مرکزی ایران»، با پخش ویژه‌برنامه‌هایی متنوع، ظرفیت‌ها و جذابیت‌های اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان مرکزی را به مخاطبان معرفی می‌کنند. پس از خوزستان، ایلام، اصفهان، فارس، خراسان جنوبی، گلستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، قزوین و آذربایجان شرقی حالا نوبت به مرکزی، مهد مفاخر، پیشران صنعت کشور رسیده است. زمان پخش این ویژه‌برنامه‌ها از شنبه ۲۵ مهر ماه آغاز شده و تا جمعه یک آبان ماه ادامه خواهد داشت.

طرح «هفته‌های ایرانی» که با سفر به ۳۱ استان کشور و تولید برنامه در بستر جغرافیا و هویت هر استان، می‌کوشد تا ایرانِ متکثر و واحد را در آینه رسانه ملی در هم افزایی با معاونت امور استان‌های رسانه ملی، بازنمایی کند؛ این رویداد روایتی است از سرمایه‌های انسانی و طبیعی، چهره‌های نامدار و گمنام، ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی و آنچه که ریشه‌های هویتی ایرانیان را محکم‌تر می‌سازد. این‌بار، قزوین میزبان این رویداد ملی است.

در هفته «مرکزی ایران»، علاوه بر برنامه‌هایی که به این استان می‌پردازند، تولیدات کوتاه و موشن گرافیک‌هایی نیز از شبکه‌های سیما پخش می‌شوند.

در ادامه مشروح تدارک پیش بینی شده معاونت سیما در قالب تولیدات متنوع و ویژه برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی ارائه شده است:

شبکه یک سیما

برنامه «ایران دوست‌داشتنی» با ایجاد فضایی شاد و مفرح و حضور تماشاگران، هنرمندان و اقوام مختلف، جلوه‌هایی از فرهنگ، آداب و رسوم و ظرفیت‌های استان مرکزی را به تصویر می‌کشد. این برنامه سه شنبه ۲۸ مهر ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود.

برنامه «ثریا» نیز با حضور عوامل و مجری برنامه در استان مرکزی، به بررسی موضوعات چالش‌ها و ظرفیت‌های این استان خواهد پرداخت. برنامه «ثریا»، یکشنبه ۲۶ و دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۳ به صورت زنده از اراک پخش می‌شود.

همچنین برنامه «آفتاب شرقی» با حضور حجت الاسلام محمدعلی عبداللهی از مدرسه خاتم الانبیاء اراک روی آنتن خواهد رفت. این برنامه هر روز بعد از اذان ظهر پخش خواهد شد.

برنامه «دعای ندبه» نیز به صورت زنده، جمعه ۱ آبان ساعت ۶ صبح از استان مرکزی روی آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت.

در حوزه ورزش، برنامه «ورزش و مردم» با حضور مجری و عوامل این برنامه در استان مرکزی، به انعکاس رویدادها، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های ورزشی این استان می‌پردازد. این برنامه جمعه ۱ آبان ساعت ۱۰ صبح به صورت زنده پخش می‌شود.

برنامه «سیمای خانواده» نیز با حضور عوامل برنامه در استان مرکزی، ضمن معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های این استان، بخش‌هایی از برنامه را به موضوعات مرتبط با خانواده اختصاص خواهد داد. این برنامه هر روز شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۲:۴۵ روی آنتن می‌رود.

همچنین برنامه صبحگاهی «صبح بخیر ایران» شنبه تا پنجشنبه ساعت ۶ صبح روی آنتن می‌رود، این هفته با معرفی اماکن تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان مرکزی، میزبان چهره‌ها و مهمانانی از این استان خواهد بود.

برنامه اقتصادی «پایش» نیز که پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۲۰ پخش می‌شود، این هفته ظرفیت‌ها و چالش‌های اقتصادی استان مرکزی را بررسی می‌کند.

در ادامه این ویژه‌برنامه‌ها، «خاکریز مردم» نیز به معرفی ظرفیت‌های مردمی، فعالیت‌های جهادی، اقدامات گروه‌های داوطلب و نقش مشارکت‌های اجتماعی در پیشرفت و آبادانی استان مرکزی خواهد پرداخت.

شبکه دو سیما

در چارچوب این رویداد ملی، آثاری همچون مستند «شهید بابایی»، «نزدیک به آسمان»، «همه آنچه که من دارم»، «مدرسه برای نسرین» و «پارسا ۱۱۴» از شبکه دو پخش می‌شوند.

همچنین مجموعه‌ای از تیزرها، فیلرها، نماهنگ‌های ویژه استان مرکزی و مستند‌هایی با موضوع این استان، در جدول پخش شبکه دو قرار گرفته‌اند تا مخاطبان با بخش‌هایی از هویت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی این خطه از ایران بیشتر آشنا شوند.

این برنامه‌های ویژه از شنبه ۲۵ مهرماه تا جمعه اول آبان‌ماه، در ساعت‌های ۹:۴۵، ۱۴:۰۵، ۱۷:۵۰ و ۲۰:۱۰ از شبکه دو سیما پخش خواهند شد.

در کنار این آثار، برنامه‌های روتین شبکه دو سیما نیز با رویکردی متناسب با موضوع «ایران جان؛ مرکزیِ ایران» همراه می‌شوند. برنامه‌های «صبحانه ایرانی»، «زمانه» و «عصر خانواده» با اختصاص بخش‌هایی به معرفی ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها و ویژگی‌های استان مرکزی، در جریان این رویداد ملی مشارکت خواهند داشت و جلوه‌هایی از فرهنگ و زندگی مردم این استان را به مخاطبان معرفی می‌کنند.

شبکه سه سیما

برنامه «سلام صبح بخیر» ویژه‌پردازی گسترده‌ای را برای معرفی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های استان مرکزی در دستور کار دارد. هدف اصلی این ویژه برنامه، ارائه تصویری واقعی و الهام‌بخش از این استان است.

برنامه‌های «طبیب»، «سمت خدا»، «گزارش ورزشی» و «فوتبال برتر» نیز به صورت منعطف با پخش گزارش، و وله به این استان می‌پردازند.

شبکه چهار سیما

مستند‌های «مسیحا نفس»، «خورشید در میانه»، «سراسر مهر»، «بال‌های تالاب»، «زبان مادری»، «چونان سرو» و «روایت افتخار»، که به شخصیت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنعتی استان مرکزی اختصاص دارد از شنبه ۲۵ مهر ماه تا جمعه ۱ آبان ماه ساعت ۱۸ از شبکه چهار پخش می‌شوند.

شنبه ۲۵ مهر، مستند «مسیحا نفس» درباره فعالیت‌های عکاسی میشل ستبون عکاس فرانسوی است. او یکی از افرادی است که ۵ دهه عمر خود را صرف عکاسی از وقایع انقلاب اسلامی ایران از قبل پیروزی تا بازگشت امام خمینی (ره) کرده است. از نگاه او امام مسیحانفسی بوده است که جان دوباره‌ای به ایران و جهان بخشیده است.

یکشنبه ۲۶ مهر، مستند «خورشید در میانه» گزارشی است مبسوط از سفر رهبر شهید به استان مرکزی.

دوشنبه ۲۷ مهر، مستند «سراسر مهر» درباره فهیمه محبی انجدانی، همسر رضا محبی از مؤسسان هوانیروز پیش از انقلاب ایران است. وی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۸ مدیر دانشنامه تشیع بود که تا کنون ۱۶ جلد از آن به چاپ رسیده است و در زمان مدیریت محبی برنده سیزدهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی شد.

سه شنبه ۲۸ مهر، مستند «بال‌های تالاب» به معرفی تالاب میقان در نزدیکی شهر اراک در استان مرکزی و انواع پرندگان و حشراتی که در این تالاب زندگی می‌کنند، می‌پردازد.

چهارشنبه ۲۹ مهر، مستند «زبان مادری» کارشناسان در مورد تاریخچه گویش وفسی که یکی از گویش‌های زبان تاتی از زبان‌های ایرانی شمال غربی است و در روستای وفس، گورچان، چهرقان و فرک از توابع شهرستان کمیجان استان مرکزی رایج است، صحبت می‌کنند. در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق بسیاری از بیسیم‌چیان به زبان وفسی صحبت می‌کردند تا دشمن متوجه مکالمات نشود.

در روز پنجشنبه ۳۰ مهر، یکی از قسمت‌های مجموعه مستند «چونان سرو» پخش می‌شود که به زندگی سید جلال‌الدین میری آشتیانی، معروف به سید جلال‌الدین آشتیانی، عارف و فیلسوف اصالت وجودی بود که دارای آثاری در فلسفه و عرفان اسلامی است اختصاص دارد؛ و مستند روز جمعه ۱ آبان مستند «روایت افتخار» پخش می‌شود. این مستند در مورد بخشی از فعالیت‌های صنایع استان مرکزی در پشتیبانی از جنگ ایران و عراق در حوزه پل بود که همگی آنها در شرایط تحریم انجام شد. در آن سال‌ها اتفاقات بزرگی، چون ساخت موشک، خمپاره‌ها و نفربر‌ها و انواع ماشین آلات سبک و سنگین و ادوات مختلف جنگی توسط صنعتگران استان مرکزی رقم خورد.

همچنین در روز پنجشنبه در ساعت ۲۳:۳۰ مستندی با عنوان «غول اراکی» به روی آنتن خواهد رفت که ماجرای انتقال یک سازه صنعتی عظیم الجثه از کارخانجات صنعتی اراک به سمت کرمان است و در روز جمعه ۱ آبان و به عنوان حسن ختام برنامه‌های هفته، یکی از سخنرانی‌های رهبر شهید انقلاب که درباره امام خمینی (ره) ایراد شده در ساعت ۲۲:۳۰ پخش خواهد شد.

شبکه نسیم

برنامه «نسیم آوا» ویژه استان مرکزی در ۳ قسمت با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و موسیقایی استان مرکزی پخش می‌شود.

همچنین مستند، کلیپ، میان برنامه و فیلر از جمله برنامه‌هایی هستند که با موضوع مرکزی از شبکه نسیم به روی آنتن خواهد رفت.

شبکه آموزش سیما

برنامه «دکتر سلام» در قالب این رویداد به معرفی مفاخر پزشکی استان مرکزی می‌پردازد.

همچنین مستند‌هایی با موضوع معلمان شهید، دانشجو معلمان انقلابی، شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲روزه، کارآفرینی و فعالیت خیران مدرسه‌ساز در جدول پخش شبکه آموزش قرار گرفته‌اند.

مستند «سرو می‌ماند» روایتی از معلمی فداکار است که همسرش، خلبان محمد انصاری، در جنگ ۱۲روزه به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. این مستند روز‌های شنبه و سه شنبه ۲۵ و ۲۸ مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ پخش می‌شود.

«بانوی سرچشمه» به روایتی حول زندگی و خانواده ملیحه عطاالهی معلم شهیده‌ای پس از شهادت او می‌پردازد. وی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهر محلات استان مرکزی به شهادت رسید. این اثر روز‌های یک شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۹ مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن می‌رود.

مستند «حاضر غایب» نیز با محوریت روایت زندگی دانشجومعلمان انقلابی و معرفی شهدای دفاع مقدس، روز‌های دوشنبه و پنج شنبه ۲۷ و ۳۰ مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ پخش خواهد شد.

در بخش مستند‌های اقتصادی و کارآفرینی، مستند «ژاسپر» روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ساعت ۲۰ پخش می‌شود. مستند «غول اراکی» با موضوع معرفی سازه‌ای عظیم در مجموعه ماشین‌سازی اراک، روز سه شنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۲۰ روی آنتن می‌رود.

مستند «چوب بستنی» به چالش‌های واردات، صادرات و تولید این محصول در ایران و تلاش یک مبتکر استان مرکزی برای تولید داخلی، اشتغال‌زایی و خودکفایی می‌پردازد و روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ساعت ۲۰ پخش می‌شود.

همچنین مستند «به توان استان» با معرفی یکی از نخبگان برتر کارآفرینی استان مرکزی، جمعه ۱ آبان‌ماه ساعت ۱۹:۳۰ و مستند «نیروگاه خورشیدی» با موضوع معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در این حوزه، همان روز ساعت ۲۰ روی آنتن می‌رود.

مستند‌های «چیچک‌آباد»، «در امتداد نور»، «چراغی که خاموش نشد» و «مدرسه‌ای برای نسرین» با محوریت معرفی خیران و چهره‌های اثرگذار استان مرکزی در حوزه ساخت مدارس و فعالیت‌های آموزشی، از ۲۷ مهرماه حوالی ساعت ۲۳ پخش می‌شوند.

مستند «بهشت ساوه» تلاش‌های کادر مدرسه و موفقیت‌های دانش‌آموزان یک مدرسه ویژه کودکان دارای اوتیسم را به تصویر می‌کشد.

در کنار این آثار، فیلر‌ها و نماهنگ‌هایی با محوریت استان مرکزی و متناسب با رویکرد یازدهمین رویداد ملی «ایران جان» از شبکه آموزش سیما پخش خواهد شد.

شبکه قرآن و معارف سیما

شبکه قرآن و معارف سیما در راستای مأموریت فرهنگی و دینی خود، با تمرکز بر ترویج معارف قرآن کریم، سیره بزرگان دین و پاسداشت میراث معنوی ایران، در این مسیر نقش‌آفرینی می‌کند. معرفی شخصیت‌های برجسته علمی و حوزوی کشور، از جمله جلوه‌هایی است که می‌تواند پیوند میان پیشینه دینی مناطق مختلف و هویت فرهنگی ایران را برای مخاطبان تبیین کند.

در همین چارچوب، مستند «حدیث بندگی» با محوریت زندگی آیت‌الله‌العظمی محمدعلی اراکی، از علمای برجسته برخاسته از استان مرکزی، پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۲۴ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

این مستند با مرور زندگی، فعالیت‌های علمی و حوزوی و ابعاد مختلف شخصیت دینی آیت‌الله اراکی، بخشی از میراث علمی و معنوی این عالم برجسته را به تصویر می‌کشد و فرصتی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با چهره‌های اثرگذار دینی برخاسته از استان مرکزی فراهم می‌آورد.

پخش این مستند در روز‌های برگزاری رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران»، زمینه‌ای برای توجه به سرمایه‌های معنوی و مفاخر دینی استان مرکزی و بازشناسی بخشی از میراث فرهنگی و مذهبی این خطه از دریچه رسانه ملی است.

شبکه نمایش

شبکه نمایش همزمان با برگزاری هفته استان مرکزی در قالب رویداد ملی «ایران جان»، با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این استان و همراهی با این رویداد، پنج فیلم را در جدول پخش خود قرار داده است.

فیلم‌های «حیات»، «ایستگاه سلام»، «صبح فرشته»، «عبور از تله» و «عروسی خانه»، از یکشنبه ۲۶ مهر تا پنجشنبه ۳۰ مهرماه، هر روز ساعت ۹ صبح از شبکه نمایش سیما پخش می‌شوند.

شبکه افق

در راستای رویداد ملی «ایران جان؛ اراک ایران»، برنامه تلویزیونی انارستان از شنبه تا پنج شنبه ۲۵ تا ۳۰ مهرماه، هر روز ساعت ۱۰ صبح، به‌صورت زنده از استان مرکزی روی آنتن می‌رود.

شبکه سلامت

برنامه «کشیک سلامت» با حضور در استان مرکزی از ساعت ۲۰ با حضور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان این استان به بررسی چالش‌های نظام سلامت ایران می‌پردازد.

برنامه‌های «مادر، کودک» و «ضربان» نیز میزبان اساتید هیئت علمی و پزشکان استان مرکز در برنامه‌های خود خواهند بود.

برنامه «مثبت سلامت» با حضور میهمانان تلفنی از استان مرکزی به حوزه‌های مختلف بهداشت، پزشکی و محیط زیست و ... می‌پردازد.

برنامه «دل آوا»، «حال خوب» و «دوربین سلامت» نیز منعطف با این رویداد پخش می‌شوند.

شبکه تهران

برنامه «تا نیایش» در دو قسمت ۳۶ دقیقه‌ای و به صورت زنده ساعت ۱۲:۱۵، با حضور مجری، ائمه جمعه استان، یکی از اعضای محترم خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه و سایر مسئولان، به معرفی فرهنگ و معارف استان مرکزی و یادبود شهدای این استان اختصاص دارد. در همین راستا، دو قسمت از این برنامه در شهر اراک مستقر خواهد شد و میزبان آیت‌الله دری نجف‌آبادی، امام جمعه اراک، و چهره‌های دینی و مذهبی استان خواهد بود.

همچنین برنامه «به خانه بر می‌گردیم» در ۷ قسمت هر روز ساعت ۱۶:۱۵ که دو بخش از آن به طور ویژه در روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۹ و ۳۰ مهر ماه از استان مرکزی پخش خواهد شد، با دعوت از چهره‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی، پزشکان و هنرمندان استانی، فعالیت‌ها و پیشینه تاریخی استان را بررسی می‌کند. در بخش آشپزی این برنامه نیز غذا‌های محلی استان معرفی خواهد شد.

برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا» نیز در ۳ قسمت ضبطی، به شکل منعطف و از طریق گویش مجری، میان‌برنامه یا وله، موضوع استان مرکزی را دنبال می‌کند.

برنامه «تهران ۲۰» در ۳ قسمت ۴۸ دقیقه‌ای و به صورت زنده، با پلاتوی مجری و پخش آیتم‌های معرفی جاذبه‌های استان، میزبان مسئولان اجرایی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواهد بود تا به بررسی مسائل، چالش‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف استان بپردازد.

همچنین برنامه «سلام تهران» نیز در ۳ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای و به صورت زنده صبح‌ها ساعت ۷:۰۰ از استودیوی تهران، به پویش استان مرکزی و پتانسیل‌های اقتصادی و فرهنگی آن می‌پردازد و میزبان چهره‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد استان، کارآفرینان و هنرمندان خواهد بود.

در ادامه این پوشش، میان‌برنامه‌های تامینی نیز در ۱۰ قسمت تولیدی و با زمان‌بندی متغیر، به معرفی ظرفیت‌ها، جذابیت‌ها و آداب و رسوم استان مرکزی اختصاص خواهند داشت. همچنین مستند‌های تامین برنامه با محوریت جذابیت‌های گردشگری استان، برنامه‌های آرشیوی مرتبط و کلیپ‌ها و آیتم‌های کوتاه میان‌برنامه‌ای برای ارائه تصویری جامع از استان مرکزی پخش خواهد شد.