باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرضا شجاعیان کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تهدید ترامپ بر استفاده از «مادر بمب‌ها» گفت: مادر بمب‌ها موسوم به GBU است که در ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی ساخته و آزمایش شد و یکی از قوی‌ترین بمب‌های غیرهسته‌ای حال حاضر ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا است. این بمب نزدیک به ۱۰ تن وزن دارد و به‌گونه‌ای طراحی شده است که بیشترین فشار را پیش از برخورد به زمین و پیش از انفجار ایجاد کند تا شدت تخریب آن بیشتر باشد.

وی اظهار کرد: در سال ۲۰۱۷ از این بمب در افغانستان علیه گروه خودساخته داعش و گروه‌های تروریستی که در افغانستان سکنا گزیده بودند و اقدامات تروریستی انجام می‌دادند، استفاده شد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: بسیاری از مقامات نظامی سابق ایالات متحده گفته بودند این بمب اختصاصاً برای حمله به تأسیسات غنی‌سازی در ایران طراحی شده است. جالب است در همان سال ۲۰۱۷ که از این بمب استفاده شد، پاپ فرانسیس استفاده از این بمب را شرم‌آور خواند چراکه گفته بود نام «مادر» که برگرفته از حیات، زایش، نوزایی و زیست و زندگی است، وقتی روی یک سلاح تخریبگر گذاشته می‌شود مایه شرمساری است. گرچه دونالد ترامپ توجه چندانی به عقل و احساسات مردم جهان ندارد و اقدامات تجاوزکارانه خود را پیش می‌برد.

شجاعیان تصریح کرد: در مقام عمل، باید عرض کنم که نخست باید بررسی کنیم چرا ترامپ به این جمع‌بندی رسیده است که از بمب مادر بمب‌ها علیه ایران استفاده کند. این موضوع را می‌توان از چند وجه بررسی کرد که یکی از وجوه آن، بی‌شک، بازدارندگی است.

وی اضافه کرد: قدرت بازدارندگی و آستانه تحمل نیروهای دفاعی و مردم ایران باعث شده است که ترامپ به استفاده از این بمب فکر کند. شاید بتوانیم این تهدید را نوعی بلوف هم بدانیم، اما در عرصه سیاسی، هر چیزی امکان‌پذیر است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: این آستانه تحمل و قدرت بازدارندگی ایران در چند جبهه و از چند وجه، چه منطقه‌ای و چه فرامنطقه‌ای، ارتش آمریکا را به نوعی دچار سردرگمی و گیجی کرده است؛ چراکه آمریکایی‌ها تصور می‌کردند، همانند آنچه در نمونه‌های قبلی در کشورهای دیگر اتفاق افتاده بود، کشورها در برابر زورمداری آمریکا یا قوای نظامی این کشور تسلیم می‌شوند، اما مواجهه با تهران و مردم ایران تا به امروز نتیجه‌ای عکس داده است.

شجاعیان بیان کرد: اگرچه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگی که به کشور ما تحمیل شد و مردم ایران را در تنگناهای اقتصادی قرار داده است، اما باید اذعان داشته باشیم که نیروی دفاعی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت واحد، جزو معدود نیروهایی است که در یک بازه زمانی قابل‌توجه توانسته است تاب‌آوری داشته باشد و اگر قدرت نظامی و در کنار آن، هجمه‌های سیاسی را با یکدیگر تجمیع کنیم، با حجم فزاینده‌ای از اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران مواجه می‌شویم.

وی تصریح کرد: اگر ترامپ بخواهد، ممکن است به دلایلی از این بمب استفاده کند، اما خروجی چنین اقدامی می‌تواند در وهله نخست، اقتصاد جهانی و به‌ویژه اقتصاد منطقه، اروپا و حتی خود آمریکا را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. همچنین ممکن است تحولات سیاست داخلی ایالات متحده و مباحث انتخاباتی و پویش‌های انتخاباتی این کشور را متأثر کند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: استفاده از این بمب می‌تواند در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت، تحولاتی در جامعه بین‌الملل به وجود بیاورد و اگر بخواهیم واقع‌گرایانه به موضوع نگاه کنیم کشور ما نیز نمی‌تواند از این تحولات بی‌تأثیر بماند، اما در مقابل، تصور می‌کنم تهران بخواهد از سلاح‌هایی استفاده کند که تاکنون برای ایالات متحده ناشناخته مانده‌اند؛ سلاح‌هایی که ذخیره شده‌اند و هنوز زمان استفاده از آن‌ها نرسیده است. به‌طور حتم، در چنین شرایطی از این سلاح‌ها استفاده خواهد شد.

شجاعیان اظهار کرد: یکی دیگر از دلایلی که ممکن است ترامپ را به استفاده از این بمب سوق دهد، این است که می‌خواهد به‌عنوان یک اهرم فشار و با تکیه بر قدرت قاهره خود، ایران را وادار کند تنگه هرمز را باز کند.

وی تاکید کرد: بسته ماندن تنگه هرمز خدشه‌ناپذیر خواهد بود. این موضوع یک متغیر مستقل است که صرفاً به فرمان مقامات نظامی و امنیتی کشور وابسته است. حتی اگر از این بمب استفاده شود، بعید به نظر می‌رسد که تنگه هرمز باز شود. در مقابل، حتماً با واکنش تهران مواجه خواهیم بود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: بسیار دور از ذهن است که استفاده از این بمب بتواند گلوگاه تنگه هرمز را باز کند و بعید است که تنگه هرمز در فضای کنونی، به وضعیت سال‌های گذشته بازگردد چراکه ایران اکنون یک اهرم فشار را به کار گرفته است.

شجاعیان عنوان کرد: اگر ما در تنگنای اقتصادی قرار گرفته‌ایم، سایر کشورها نیز به‌ویژه کشورهایی که خود را در منطقه‌ای امن قرار داده بودند و پایگاه‌های خود را برای ارتش‌های متجاوز در اختیار گذاشته بودند و باید به نوعی تنبیه شوند.

وی بیان کرد: می‌توان گفت که مقامات تهران سیاست «نفت برای همه یا نفت برای هیچ‌کس» را در پیش گرفته‌اند. این موضوع می‌تواند بهانه‌ای باشد تا ایالات متحده همچنان در آزمون‌وخطا و در مواجهه با سیاست‌ورزی ایران، به سیاست‌های خود ادامه دهد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل اضافه کرد: دلیل دیگری که ممکن است ترامپ را به استفاده از این بمب، یعنی بمب GBU موسوم به «مادر بمب‌ها»، وادار کند، این است که می‌خواهد پس از استفاده از این بمب، به دلیل قدرت انفجاری قابل‌توجه و تخریب گسترده آن، اعلام کند که این بمب را علیه ایران به کار برده و پیروز جنگ شده است و بدین ترتیب، جنگ را خاتمه دهد البته به نظر می‌رسد که ترامپ درباره روزهای پس از استفاده از این بمب یا فکر نکرده است و یا دچار کوته‌فکری شده است.

شجاعیان گفت: اتفاقاتی که از جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت، نشان داد که ایران خطوط قرمز خود را در برابر چنین تهدیداتی کنار نخواهد گذاشت؛ حتی اکنون که با فشار اقتصادی مواجه هستیم، می‌بینیم که نیروهای امنیتی و نظامی ما همچنان بر مواضع خود ایستاده‌اند.

وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره درهای دیپلماسی خود را به‌روی دنیا باز گذاشته است، اما مذاکره الزاماً نباید به این معنا باشد که پس از مذاکره، تجاوز، ویرانگری، محاصره اقتصادی و فشار بر مردم ایران اتفاق بیفتد.

شجاعیان گفت: به نظر من، ممکن است در ساعات یا روزهای پایانی، متغیری رخ دهد که دونالد ترامپ را از استفاده از این بمب منصرف کند و به عقب‌نشینی وادارد؛ مشابه بسیاری از عقب‌نشینی‌هایی که در گذشته انجام داده است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل بیان کرد: این عقب‌نشینی‌ها یک عامل اصلی داشته‌اند و آن هم مقاومتی بوده است که مردم ایران و نیروهای نظامی و دفاعی ما از خود نشان داده‌اند چراکه اگر این مقاومت‌ها وجود نداشت، تاکنون شرایط و تحولات منطقه کاملاً به نفع کاخ سفید و رژیم صهیونیستی رقم خورده بود.