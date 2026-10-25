رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به افزایش ۶ تا ۷ برابری قیمت کودهای فسفاته و پتاسه گفت: کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های کودی می‌تواند بر سطح زیر کشت و بهره‌وری تولید گندم در سال زراعی جاری تأثیر بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اظهار کرد: طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی، کشت گندم در ۴ میلیون هکتار از اراضی دیم و ۲ میلیون هکتار از اراضی آبی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تحقق الگوی کشت به شرایط اقتصادی کشاورزان بستگی دارد، افزود: کشاورزان برخلاف سال‌های گذشته، بیش از پیش بر اساس سود و زیان و صرفه اقتصادی درباره کشت محصولات تصمیم می‌گیرند و محصولی را انتخاب می‌کنند که از نظر اقتصادی برای آن‌ها توجیه‌پذیر باشد.

هاشمی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین کودهای شیمیایی گفت: کودهای شیمیایی به دلیل وابستگی به واردات، به میزان مورد نیاز در دسترس نیستند و این مسئله تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان را با چالش مواجه کرده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به افزایش ۶ تا ۷ برابری قیمت کودهای فسفاته و پتاسه تصریح کرد: قیمت هر واحد کود فسفاته که سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۷ میلیون تومان رسیده است؛ افزایشی که هزینه تأمین نهاده‌های کشاورزی را به میزان قابل توجهی بالا برده است.

وی در پایان هشدار داد: افزایش قیمت کودهای شیمیایی در کنار کمبود این نهاده‌ها می‌تواند بر تصمیم کشاورزان برای کشت گندم و همچنین میزان بهره‌وری و تولید این محصول در سال زراعی جاری اثر منفی بگذارد.

 

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم
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