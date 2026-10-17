در نشست امروز کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک سجاد گنج زاده به عنوان نماینده این کمیسیون در هیئت اجرایی انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک امروز با حضور مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک برگزار شد.

حسن تفتیان، عضو و سخنگوی کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در پایان نشست امروز این کمیسیون اظهار داشت: طبق دستور جلسه، انتخاب نماینده کمیسیون ورزشکاران در هیئت اجرایی و انتخاب اعضای این کمیسیون برای حضور در مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی المپیک در دستور کار قرار داشت که پس از انجام رأی‌گیری، سجاد گنج‌زاده به‌عنوان نماینده کمیسیون ورزشکاران در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک انتخاب شد.

او ادامه داد: همچنین نجمه خدمتی، ناهید کیانی، سجاد گنج‌زاده، علی پاکدامن، امین میرزازاده و میلاد وزیری به‌عنوان اعضای منتخب این کمیسیون جهت حضور در مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی المپیک برگزیده شدند.

در نشست امروز کمیسیون ورزشکاران، نجمه خدمتی، هانیه رستمیان، نگین آلتونی، ثریا آقایی، میلاد وزیری، امیر مهدی‌زاده، سجاد گنج‌زاده، آرین سلیمی، امین میرزازاده، حسن تفتیان، ناهید کیانی، فاضل اتراچالی و دانیال ساوه‌شمشکی به‌عنوان اعضا و علی پاکدامن به‌عنوان رئیس و فرید فتاحیان به‌عنوان دبیر کمیسیون حضور داشتند.