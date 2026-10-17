شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران، از عموم مردم استان دعوت می‌کند با حضور در رزمایش «جان‌فدا ایران ـ مازندران»، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، همدلی و تعلق خاطر به ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مازندران برای حضور در رزمایش «جان‌فدا ایران ـ مازندران» بیانه‌ای صادر کردکه متن بیانیه بدین شرح است:

بسم‌الله قاصم الجبارین

ملت سرافراز ایران اسلامی در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ پرافتخار خویش، همواره با وحدت، بصیرت، ایستادگی و روحیه مسئولیت‌پذیری، وفاداری خود را به میهن عزیز، استقلال ملی و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی به اثبات رسانده است.

امروز نیز حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در عرصه‌های ملی و اجتماعی، جلوه‌ای از انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و اهتمام مشترک ایرانیان به پاسداری از عزت، امنیت و اقتدار کشور به شمار می‌رود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مازندران، ضمن پاسداشت فرهنگ ایثار، فداکاری و میهن‌دوستی، از عموم مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار استان، به‌ویژه مردم عزیز شهرستان ساری، دعوت می‌کند با حضور در رزمایش «جان‌فدا ایران ـ مازندران»، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، همدلی و تعلق خاطر به ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

بی‌تردید، این اجتماع مردمی، فرصتی برای تجلی پیوند عمیق هویت ایرانی ـ اسلامی، تقویت همبستگی اجتماعی و تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی در پاسداری از منافع و مصالح ملی خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مازندران، بار دیگر از آحاد مردم شریف استان دعوت می‌کند با حضور آگاهانه و مسئولانه در این برنامه، در پاسداشت ارزش‌های ملی و اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند ایران اسلامی مشارکت کنند.

زمان: یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۴

مکان: شهرستان ساری، میدان شهید قاسمی

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: جان فدا ، تبلیغات اسلامی
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