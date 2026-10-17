تقاطع غیرهمسطح حافظ قم با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عباس حلوایی‌زاده با اشاره به روند اجرای طرح عمرانی تقاطع غیرهمسطح بلوار حافظ با خط راه‌آهن در شمال‌غرب قم اظهار کرد: تقاطع غیرهمسطح حافظ با ایجاد ارتباط میان مناطق ۳ و ۶ شهری و رینگ فردوسی، نقش مهمی در تکمیل شبکه ارتباطی و بهبود دسترسی‌های شهری خواهد داشت.

وی افزود: با بهره‌برداری از این تقاطع، مسیر‌های تردد شهروندان کوتاه‌تر می‌شود و کاهش زمان سفر و مصرف سوخت نیز از پیامد‌های اجرای این طرح خواهد بود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به تأثیر این طرح بر روان‌سازی ترافیک گفت: ایجاد این اتصال ارتباطی می‌تواند با بهبود جریان عبور و مرور در محدوده‌های پیرامونی، به کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر کمک کند.

حلوایی‌زاده با تشریح آخرین وضعیت اجرایی طرح بیان کرد: عملیات اصلی سازه‌ای شامل اجرای شمع‌ها، فونداسیون‌ها، ستون‌ها، سرستون‌ها و تیر‌های پیش‌ساخته به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: بخش عمده بتن‌ریزی عرشه‌های پل نیز انجام شده و بتن‌ریزی قسمت‌های باقی‌مانده در دستور کار قرار دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به ورود طرح به مراحل پایانی اجرا گفت: ساخت و نصب قرنیز‌های پیش‌ساخته و اجرای پایه‌ها و لوله‌های هندریل از جمله اقداماتی است که در حال انجام است.

حلوایی‌زاده همچنین از پیگیری مراحل قراردادی اجرای روشنایی این تقاطع خبر داد و افزود: تلاش می‌شود هم‌زمان با تکمیل عملیات عمرانی، بخش روشنایی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا شود.

وی تأکید کرد: مجموعه فنی و عمرانی شهرداری قم در تلاش است با تکمیل مراحل باقی‌مانده و مطابق برنامه زمان‌بندی، تقاطع غیرهمسطح حافظ را تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برساند.

برچسب ها: تقاطع غیر همسطح ، شهرداری قم
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