باشگاه خبرنگاران جوان - میثم لک‌زایی در آیین بهره‌برداری همزمان از پروژه‌های آموزشی کشور که با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان و اعضای مجمع خیرین مدرسه‌ساز برگزار شد، اظهار داشت: توسعه فضاهای آموزشی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان از اولویت‌های اساسی نظام تعلیم و تربیت است و بهره‌برداری از این تعداد پروژه گامی مؤثر در مسیر کاهش کمبود فضاهای آموزشی و ارتقای شاخص‌های عدالت آموزشی در استان به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از حمایت‌ها، پیگیری‌ها و همراهی منصور بیجار استاندار محترم سیستان و بلوچستان در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای حوزه آموزش، افزود: حمایت مدیریت ارشد استان از روند اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی زمینه‌ساز تسریع در تکمیل طرح‌های آموزشی و گسترش فرصت‌های تحصیلی برای دانش‌آموزان شده است و تداوم این همراهی پشتوانه‌ای ارزشمند برای تحقق اهداف نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان خواهد بود.

لک‌زایی با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن فضاهای آموزشی در مناطق مختلف استان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی جغرافیایی و نیازهای آموزشی مناطق مختلف به برنامه‌ریزی هدفمند، تأمین منابع و مشارکت مؤثر همه ظرفیت‌های اجرایی و مردمی نیاز دارد. در این مسیر مجموعه نوسازی مدارس با همکاری آموزش و پرورش، حمایت مسئولان و همراهی خیرین مدرسه‌ساز تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و توسعه زیرساخت‌های آموزشی را با جدیت دنبال می‌کند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همچنین مشارکت خیرین را از ارکان اصلی پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی دانست و خاطرنشان کرد: حضور خیرین نیک‌اندیش در کنار دولت علاوه بر تسریع روند احداث مدارس زمینه‌ساز گسترش فرهنگ مشارکت اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان این سرزمین است و هر کلاس درس جدید فرصتی تازه برای یادگیری، رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

افتتاح مدرسه ۹ کلاسه زنده‌یاد نازنین فاطمه عباس‌زاده در شهرک جهاد

لک‌زایی در ادامه از بهره‌برداری مدرسه ۹ کلاسه شهرک جهاد با نام زنده‌یاد نازنین فاطمه عباس‌زاده خبر داد و اظهار داشت: این فضای آموزشی با زیربنای یک‌هزار و ۴۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان، به‌صورت مشارکتی و به همت خیرین نیک‌اندیش، حاج محمد عباس‌زاده و حاجیه‌خانم خادم احداث شده است.

وی با قدردانی از اقدام ارزشمند این خیرین در توسعه فضاهای آموزشی استان بیان کرد: احداث این مدرسه جلوه‌ای از تعهد اجتماعی و نگاه مسئولانه خیرین به آینده نسل جوان است، اقدامی ماندگار که با فراهم‌کردن فضای آموزشی مناسب زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان از محیطی مطلوب برای تحصیل و شکوفایی استعدادهایشان را فراهم می‌کند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان در پایان تأکید کرد: مسیر تحقق عدالت آموزشی با ساخت مدارس به پایان نمی‌رسد بلکه استمرار تلاش‌ها برای تکمیل پروژه‌های موردنیاز، ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی را می‌طلبد و مجموعه نوسازی مدارس استان با تکیه بر همدلی دستگاه‌های اجرایی، حمایت استاندار و مشارکت خیرین این مسیر را با هدف فراهم‌سازی فرصت‌های آموزشی برابر برای همه دانش‌آموزان استان ادامه خواهد داد.

نوسازی و تجهیز مدارس استان