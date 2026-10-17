یکی از مقام‌های ارشد حماس خواستار بسیج گسترده در سراسر کرانه باختری اشغالی برای مقابله با حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان و اموال آنها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - عبدالرحمان شدید، از مقام‌های ارشد جنبش حماس، خواستار بسیج گسترده در سراسر کرانه باختری اشغالی برای مقابله با تشدید حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان و اموال آنها شد.

وی در بیانیه ای گفت حملات شهرک‌نشینان هم‌زمان با آغاز فصل برداشت زیتون افزایش یافته است. او این حملات را بخشی از کارزار اسرائیل برای پاکسازی قومی فلسطینیان و تصرف زمین‌ها و تعرض به اماکن مقدس آنها توصیف کرد.

این مقام حماس خواستار حمایت از کشاورزانی شد که با حملات شهرک‌نشینان تحت حمایت نیرو‌های اسرائیلی روبه‌رو هستند. او همچنین بر ضرورت مقاومت با استفاده از همه ابزار‌های موجود برای بازداشتن مهاجمان از ادامه حملات تأکید کرد.

شدید در ادامه گفت فلسطینیان به پایبندی به سرزمین و اماکن مقدس خود ادامه خواهند داد و در برابر تشدید تجاوز‌ها تسلیم نخواهند شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حماس ، کرانه باختری
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