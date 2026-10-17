باشگاه استقلال با ارسال لوایح جدید، دفاع از حقوق خود در پرونده شکایت بازیکنان خارجی را دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - اعضای حقوقی باشگاه استقلال در ادامه پیگیری پرونده‌های مختلف مربوط به شکایت بازیکنان خارجی، لوایح و مستندات جدیدی را به مراجع رسیدگی‌کننده ارسال کرده‌اند تا از حقوق این باشگاه در روند بررسی این پرونده‌ها دفاع کنند.

تیم حقوقی استقلال در هفته‌های اخیر پیگیری وضعیت حقوقی پرونده‌های مرتبط با بازیکنان خارجی را در دستور کار قرار داده و تلاش می‌کند با ارائه مستندات و دفاعیات لازم، از مواضع باشگاه در مراجع ذی‌صلاح دفاع کند. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که برخی اختلافات قراردادی و شکایت‌های مطرح‌شده از سوی بازیکنان خارجی، همچنان از موضوعات مهم حقوقی پیش روی آبی‌پوشان به شمار می‌رود.

ارسال لوایح جدید با هدف تشریح مواضع باشگاه، ارائه توضیحات تکمیلی و پاسخ‌گویی به موارد مطرح‌شده در پرونده‌های مختلف صورت گرفته است. اعضای حقوقی استقلال در این روند، پیگیری پرونده‌ها را از مسیر‌های قانونی دنبال می‌کنند تا مستندات و ادله مورد نظر باشگاه در اختیار مراجع رسیدگی‌کننده قرار گیرد.

در میان پرونده‌های مرتبط با بازیکنان خارجی استقلال، موضوع وضعیت قرارداد یاسر آسانی و شکایت‌های مطرح‌شده درباره شرایط حضور این بازیکن در ترکیب آبی‌پوشان نیز مورد توجه قرار داشته است. باشگاه استقلال پیش‌تر بر معتبر بودن قرارداد این بازیکن تأکید کرده و دفاعیات خود را در مراجع مربوطه ارائه داده است.

همچنین اختلافات قراردادی با برخی بازیکنان و مربیان خارجی، ضرورت پیگیری مستمر پرونده‌ها و ارائه دفاعیات حقوقی را برای باشگاه استقلال افزایش داده است. در چنین شرایطی، بررسی دقیق مفاد قراردادها، مستندات موجود و مقررات حاکم بر هر پرونده، از جمله محور‌های مهم دفاع حقوقی باشگاه محسوب می‌شود.

با این حال، ارسال لوایح و مستندات جدید به معنای صدور رأی نهایی یا مختومه شدن پرونده‌ها نیست و نتیجه هر پرونده پس از بررسی مدارک و دفاعیات طرفین از سوی مرجع صالح اعلام خواهد شد.

باشگاه استقلال امیدوار است با پیگیری‌های حقوقی و ارائه مستندات لازم، از حقوق خود در پرونده‌های جاری دفاع کند و از تحمیل خسارت‌های احتمالی ناشی از اختلافات قراردادی بکاهد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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