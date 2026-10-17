کارشناس بازار سرمايه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  مهسا زهری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بورس تهران معاملات امروز را در فضایی منفی به پایان رساند. شاخص کل با افت حدود ۱۶۰ هزار واحدی، معادل ۱.۹ درصد، به سطح ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز کاهش ۱.۵۱ درصدی را تجربه کرد.

او افزود: در پایان معاملات، ۸۰۸ نماد در محدوده منفی و تنها ۱۵۰ نماد مثبت بودند. همچنین حدود ۸ همت پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد و ارزش صف‌های فروش به حدود ۲۱.۵ همت رسید. این ارقام نشان می‌دهد که فشار فروش امروز گسترده بوده و نگرانی‌های سیاسی همچنان بر رفتار معامله‌گران سایه انداخته است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: نکته مهم این است که افت امروز تنها به چند نماد بزرگ محدود نبود و بخش قابل‌توجهی از بازار را درگیر کرد. در چنین شرایطی، افزایش هیجان فروش می‌تواند حتی سهام شرکت‌های دارای وضعیت بنیادی مناسب را نیز تحت فشار قرار دهد. بااین‌حال، خروج سنگین نقدینگی و تداوم صف‌های فروش نشان می‌دهد که هنوز نمی‌توان از بازگشت قطعی اعتماد به بازار سخن گفت.

او می‌گوید: با توجه به اصلاح سنگین امروز، انتظار می‌رود معاملات فردا، یکشنبه ۲۶ مهر، ظرفیت بهبود نسبی و مثبت‌تر شدن را داشته باشد. پس از چنین افتی، کاهش بخشی از فشار فروش و ورود تقاضا به قیمت‌های پایین‌تر می‌تواند زمینه بازگشت بخشی از افت اخیر را فراهم کند؛ به‌ویژه اگر از شدت نگرانی‌ها کاسته شود.

او افزود: از طرف دیگر، اصلاح قیمت‌ها می‌تواند برای سهامداران میان‌مدت و بلندمدت فرصت مناسبی برای بررسی دوباره سهم‌های بنیادی و ارزنده ایجاد کند. البته افت قیمت به‌تنهایی معیار مناسبی برای خرید نیست و وضعیت سودآوری، ارزش‌گذاری و چشم‌انداز هر شرکت باید جداگانه بررسی شود. در چنین شرایطی، خرید پله‌ای و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی می‌تواند رویکرد محتاطانه‌تری باشد. برای ادامه هفته نیز باید رفتار نقدینگی و وضعیت عرضه و تقاضا را زیر نظر داشت. اگر صف‌های فروش کاهش پیدا کنند، تعداد نماد‌های مثبت افزایش یابد و خروج پول حقیقی کمتر شود، می‌توان به تداوم بهبود بازار امیدوارتر بود. در مقابل، تشدید تنش‌ها و ادامه خروج نقدینگی ممکن است دوباره فشار فروش را افزایش دهد.

این کارشناس بازار سهام گفت: در مجموع، انتظار می‌رود بازار فردا نسبت به معاملات سنگین و منفی امروز، شانس بهتری برای بهبود داشته باشد و اصلاح اخیر بتواند در برخی نماد‌های بنیادی فرصت‌های خرید ایجاد کند. بااین‌حال، مثبت شدن بازار قطعی نیست و پایداری این بهبود به کاهش ریسک‌ها و بازگشت تدریجی تقاضای واقعی بستگی دارد.

*گفتنی است، مطلب بالا مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش محسوب نمی‌شود.*

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سهام
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