معوقات کارانه پرستاران کشور به هفت ماه رسید

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد نجاتیان روز شنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار در شهرکرد کمبود نیروی انسانی، فشار‌های معیشتی، اضافه‌کاری اجباری و تاخیر در پرداخت مطالبات را از مهم‌ترین مشکلات جامعه پرستاری برشمرد و اظهار داشت: بخشی از مشکلات این حوزه طی سال‌ها انباشته شده و بخشی نیز تحت تاثیر تورم و شرایط اقتصادی موجود به وجود آمده است؛ از این رو، رسیدگی به مطالبات پرستاران نیازمند اقدامات عملی و هماهنگی دستگاه‌های مسوول است.

وی با اشاره به تاثیر معوقات بیمه‌ها بر پرداختی‌های کارکنان نظام سلامت افزود: امید می‌رود با همکاری وزارت بهداشت و پرداخت مطالبات دانشگاه‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت، امکان پرداخت معوقات کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی و پرستاران فراهم شود.

کمبود نیروی پرستاری و اضافه‌کاری اجباری

رییس‌کل سازمان نظام پرستاری کمبود نیروی انسانی را از چالش‌های جدی این حوزه دانست و گفت: این مشکل در چهارمحال و بختیاری نیز وجود دارد و پرستاران برای ارائه خدمات به مردم بیش از توان خود کار می‌کنند.

نجاتیان با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد کارکنان جامعه پرستاری را زنان تشکیل می‌دهند اظهار داشت: بسیاری از همکاران به دلیل مسوولیت‌های خانوادگی امکان انجام اضافه‌کاری بیشتر را ندارند، اما در کشور پرستاران با حدود ۸۰ ساعت اضافه‌کاری اجباری مواجه هستند و از این طریق تلاش می‌شود بخشی از کمبود نیروی انسانی جبران شود.

وی افزود: پرستاران با پذیرش این شرایط، به دولت در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی و تداوم ارائه خدمات کمک می‌کنند، اما این وضعیت فشار مضاعفی بر آنان وارد می‌کند.

نجاتیان همچنین با اشاره به تفاوت ساعات کاری پرستاران با برخی دیگر از کارکنان دولت تصریح کرد: ساعات کاری به یکی از دغدغه‌های جدی این قشر تبدیل شده است و در شرایطی که برخی کارکنان دولت به دلیل دورکاری ساعات کاری کمتری دارند، پرستاران همچنان حدود ۴۰ تا ۴۲ ساعت در هفته کار می‌کنند.

وی ادامه داد: پرستاران در دوران جنگ و بحران‌ها در میدان خدمت حضور داشته‌اند و اکنون نیز به دلیل ماهیت شغل خود ناچارند شیفت‌های کامل را در مراکز درمانی بگذرانند؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت برای جبران این شرایط و ایجاد تناسب در ساعات کاری و حقوق کارکنان، تدابیر لازم را اتخاذ کند.

افزایش تعرفه‌ها نتوانسته فشار معیشتی پرستاران را کاهش دهد

رییس‌کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت پرداختی پرستاران گفت: با دستور رییس‌جمهور و پیگیری وزیر بهداشت، افزایش مبلغ اضافه‌کاری در دستور کار قرار گرفت و این مبلغ طی ۲ سال گذشته افزایش به نسبت خوبی داشته و تعرفه‌های پرستاری نیز هر سال حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.

نجاتیان افزود: با وجود این افزایش‌ها، تورم لجام‌گسیخته موجب شده است شرایط معیشتی پرستاران در مقایسه با سال‌های گذشته دشوارتر شود؛ بنابراین افزایش تعرفه‌ها و اضافه‌کاری به‌تنهایی برای رفع مشکلات معیشتی این قشر کافی نیست.

وی با تاکید بر ضرورت تبدیل حمایت‌های مسوولان به اقدام عملی اظهار داشت: در روز‌های گذشته شاهد حمایت گسترده مقامات کشور از جامعه پرستاری بودیم. رییس‌جمهور برای سومین بار در مراسم ملی روز پرستار شرکت کرد و رییس مجلس، مسوولان قوه قضاییه، فرماندهان نظامی و جمع زیادی از مسوولان نیز پیام‌هایی در حمایت از پرستاران منتشر کردند و همراهی رسانه‌ها در انعکاس مسائل و مطالبات این قشر نیز قابل توجه بود.

رییس‌کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: با وجود اهمیت این حمایت‌ها و تقدیرها، آنچه جامعه پرستاری انتظار دارد، تبدیل این پیام‌ها به اقدام عملی و حل مشکلات انباشته‌شده این حوزه است.

نجاتیان تصریح کرد: حل مشکلات پرستاری فقط در سطح وزارت بهداشت امکان‌پذیر نیست؛ این وزارتخانه توانمندی و بودجه مشخصی دارد و رسیدگی به مطالبات این قشر به عزم ملی و همکاری سه قوه نیازمند است.

وی از برگزاری جلسه ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره مسائل پرستاری در آینده نزدیک خبر داد و گفت: سازمان نظام پرستاری تلاش می‌کند صدای جامعه پرستاری باشد و برای بهبود معیشت و شرایط کاری این قشر پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

نجاتیان با اشاره به نقش رهبر شهید در پیگیری مسائل حوزه سلامت اظهار داشت: امسال نخستین سالی است که رهبر شهید را در میان خود نداریم؛ ایشان یکی از بزرگ‌ترین مدافعان حوزه سلامت و پرستاری بودند و بسیاری از اقدامات این حوزه، از جمله استخدام پرستاران و اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، با دستور ایشان پیگیری شد.

وی افزود: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری حدود ۱۵ سال از سوی دولت‌ها اجرا نشده بود، اما با پیگیری و دستور رهبر شهید به مرحله اجرا رسید و همچنین پیام رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت قرار گرفتن حل مسائل و مشکلات پرستاران در اولویت دولت، برای جامعه پرستاری اهمیت ویژه‌ای دارد.

رییس‌کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به نقش پرستاران در بحران‌های کشور گفت: جامعه پرستاری با وجود مسوولیت سنگین خود در حفظ سلامت مردم، شهدای بسیاری را تقدیم کرده است؛ در دوران جنگ تحمیلی ۵۰۰ شهید، در دوران کرونا بیش از ۱۰۰ شهید و در ۲ جنگ اخیر نیز ۲۴ شهید از جامعه پرستاری تقدیم کشور شده‌اند و این آمار نشان می‌دهد پرستاران همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشته‌اند.

پیگیری مطالبات پرستاران ادامه دارد

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و حرفه‌ای پرستاران گفت: صبوری، مراقبت، غمخواری و تاب‌آوری از شاخصه‌های مهم انسانی است که در رفتار پرستاران به‌خوبی دیده می‌شود.

علی ضامن صالحی‌فرد افزود: پرستاران در دوران کرونا، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با روحیه خدمت و ایثار در میدان حضور داشتند و همواره به مسئولیت حرفه‌ای خود پایبند بوده‌اند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه و رسالت پرستاران تصریح کرد: این پیام جایگاه پرستاری را به‌خوبی توصیف کرد و بر ضرورت رسیدگی به مطالبات به‌حق این قشر تاکید داشته‌اند و ما نیز تا زمانی که مسوولیت داریم، حقوق و مطالبات پرستاران را دنبال خواهیم کرد.

صالحی‌فرد ادامه داد: مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بهبود وضعیت معیشتی پرستاران و رسیدگی به موضوعاتی همچون کمبود نیروی انسانی، پرداخت‌ها، رفاهیات، اضافه‌کاری و ترمیم حقوق تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به مطالبات دانشگاه از بیمه‌ها گفت: در صورت پرداخت مطالبات دانشگاه‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت، امکان تسویه بخش بیشتری از معوقات کارکنان فراهم می‌شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری افزود: در ابتدای مسوولیت خود در دانشگاه، میزان معوقات پرداختی‌ها حدود ۱۵ تا ۱۷ ماه بود که اکنون به حدود ۶ تا هفت ماه کاهش یافته است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز با اشاره به وضعیت نیروی انسانی این حوزه گفت: حدود سه هزار نفر در کادر پرستاری استان فعالیت می‌کنند، اما تعداد نیرو‌ها با استاندارد‌های مورد نیاز فاصله دارد و شاخص پرستار به تخت در استان حدود چهار صدم اعلام شده است.

زهرا ایازی افزود: برای جذب نیرو از مسیر استخدام و تامین نیرو‌های طرحی، تمهیداتی اندیشیده شده و برنامه‌ریزی برای نگهداشت کارکنان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: پرستاران چهارمحال و بختیاری با وجود کمبود نیرو، مشکلات اقتصادی و مطالبات برآورده‌نشده، همچنان برای خدمت به مردم و تسکین درد و آلام بیماران در صحنه حضور دارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز با قدردانی از تلاش‌های پرستاران اظهار داشت: پرستاران در شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دشوار، با وجود مشکلات معیشتی، پای کار ایران و خدمت به مردم ایستاده‌اند و در بحران‌های یک سال و نیم اخیر نیز بدون چشمداشت به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

اسدالله جلیل با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به مطالبات این قشر گفت: انتظار می‌رود مسوولان، مسائل و خواسته‌های جامعه پرستاری را جدی‌تر دنبال کنند و برای بهبود شرایط آنان اقدامات موثرتری انجام دهند.

وی همچنین خطاب به پرستاران گفت: قدر خود را بدانید؛ فعالیت انسانی و مسوولیت بزرگی که بر عهده دارید، با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.