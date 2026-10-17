باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - عبدالفتاح السیسی، رئیس‌ جمهور مصر روز شنبه اعلام کرد دوره ریاست‌ جمهوری او در سال ۲۰۳۰ پایان می‌یابد و موضوع کناره‌گیری وی از قدرت در آن زمان قطعی است.

السیسی در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان آکادمی نظامی مصر گفت: «پیش‌تر اعلام کردم که قانون اساسی مصر دست‌کاری نخواهد شد. این موضوع کاملاً قطعی است و دیگر درباره آن بحثی نخواهد شد.»

السیسی ۷۱ سال دارد و پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌ جمهوری دسامبر ۲۰۲۳، دوره شش‌ساله کنونی خود را آغاز کرد. اصلاحات قانون اساسی مصر که در همه‌پرسی سال ۲۰۱۹ تصویب شد، مدت دوره ریاست‌ جمهوری را از چهار سال به شش سال افزایش داد و امکان نامزدی السیسی برای سومین دوره را فراهم کرد؛ تغییری که ماندن او در قدرت تا سال ۲۰۳۰ را ممکن ساخت.

السیسی، ژنرال پیشین ارتش مصر، در سال ۲۰۱۳ و پس از اعتراضات گسترده علیه حکومت محمد مرسی، نخستین رئیس‌ جمهور منتخب دموکراتیک این کشور با برکناری او به قدرت رسید.

منبع: رویترز