هافبک تیم فوتبال استقلال تهران از سرمربی این تیم درخواست کرده تا در بازی‌های آینده از او استفاده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مهران احمدی، هافبک تیم فوتبال استقلال، در جلسه‌ای با سرمربی این تیم خواستار فرصت حضور در ترکیب آبی‌پوشان در دیدار‌های آینده شده است.

احمدی که در فصل جدید یکی از بازیکنانی بوده که فرصت حضور در میدان را به دست نیاورده، در گفت‌و‌گو با سرمربی استقلال شرایط خود را مطرح کرده و خواهان استفاده از توانایی‌هایش در مسابقات پیش رو شده است.

این هافبک استقلال با گذشت ۱۰ مسابقه داخلی و آسیایی این تیم در فصل جاری، حتی یک دقیقه هم برای آبی‌پوشان به میدان نرفته است؛ موضوعی که باعث شده وضعیت او از نظر میزان مشارکت در مسابقات مورد توجه قرار بگیرد.

با توجه به فشردگی مسابقات و ادامه حضور استقلال در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، باید دید سرمربی آبی‌پوشان در دیدار‌های آینده چه تصمیمی درباره مهران احمدی خواهد گرفت و آیا این بازیکن سرانجام فرصت حضور در میدان را پیدا می‌کند یا خیر.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
مهران احمدی بازیکن قابلی است !
شاید در برنامه های کادر فنی شرایط
استفاده از ایشان وجود ندارد !
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