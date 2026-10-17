ادارات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس شهرستان ساری همزمان با برگزاری رزمایش جان‌فدایان فردا یک شنبه ۲۶ مهرماه تعطیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی قاسمی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» در شهر ساری، گفت: با توجه به برگزاری این رزمایش در مرکز استان مازندران، تمامی ادارات، بانک‌ها و مدارس شهرستان ساری در روز یکشنبه ۲۶ مهرماه تعطیل خواهند بود.

او افزود: به‌منظور تداوم ارائه خدمات ضروری به شهروندان، بانک‌ها موظف‌اند شعب کشیک خود را برای فعالیت در این روز تعیین و اطلاع‌رسانی کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با بیان اینکه رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» روز یکشنبه ۲۶ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در میدان شهید قاسمی ساری برگزار می‌شود، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در راستای برگزاری این برنامه تأکید کرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، ادارات مازندران
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