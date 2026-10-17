چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ با دبیری بهروز شعیبی در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - از امروز شنبه ۲۵ مهرماه، ساعت ۱۱، چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ملت آغاز به کار کرد. این دوره از جشنواره با گردهم آوردن آثار فیلم‌سازان ایرانی و بین‌المللی، مجموعه‌ای متنوع از گونه‌ها و رویکردهای سینمای کوتاه را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

رقابت ملی؛ از داستانی تا پویانمایی و اقتباس

در بخش مسابقه ملی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ۶۳ فیلم داستانی، ۲۷ فیلم مستند، ۲۵ اثر پویانمایی و ۱۴ فیلم تجربی به نمایش درمی‌آیند. همچنین در بخش «کتاب و سینما» ۲۷ فیلم اقتباسی حضور دارند.
مجموع آثار راه‌یافته به این پنج بخش ملی به ۱۵۶ فیلم می‌رسد که طیف متنوعی از روایت‌های داستانی، مستند، تجربه‌های فرمی و آثار اقتباسی را در بر می‌گیرد.

۹۰ اثر در بخش بین‌الملل

در بخش بین‌الملل جشنواره، ۳۳ فیلم داستانی، ۱۲ فیلم پویانمایی، ۱۱ فیلم مستند، ۶ فیلم تجربی و ۲۸ اثر در حوزه هوش مصنوعی حضور دارند. در مجموع، ۹۰ اثر در این پنج دسته از بخش بین‌الملل به نمایش درمی‌آیند.

همچنین بخش «وطن به روایت من» با حضور ۳۲ فیلم برگزار می‌شود؛ بخشی که فرصتی برای بازتاب نگاه فیلم‌سازان به ایران، جامعه و تجربه‌های زیسته فراهم می‌کند

شش برنامه ویژه برای تماشای سینمای معاصر جهان

در بخش‌های جنبی بین‌الملل جشنواره، شش برنامه ویژه با انتخاب و رویکرد اختصاصی شش کیوریتور برگزار می‌شود: «جشنواره جشنواره‌ها» با نمایش منتخبی از آثار دوره‌های پیشین بخش بین‌الملل، «نگاه زنان» با تمرکز بر سینمای فیلم‌سازان زن جهان، «سینمای معاصر مکزیک»، منتخب فیلم‌های «مدرسه فیلم مسکو»، «شب‌های فیلم عربی» با مروری بر سینمای جهان عرب و «سینمای معاصر آفریقا».

همچنین منتخبی از فیلم‌های کوتاه کشورهای عضو سازمان همکاری فرهنگی و اقتصادی اکو در برنامه‌ای ویژه به نمایش درمی‌آید. این برنامه‌ها در کنار بخش‌های رقابتی، امکان آشنایی مخاطبان با جریان‌ها و تجربه‌های متفاوت سینمای جهان را فراهم می‌کنند.

کتاب و عکس در حاشیه جشنواره

بخش «کتاب و سینما» با حضور ۲۷ فیلم اقتباسی، به پیوند میان ادبیات و سینما می‌پردازد. در حاشیه جشنواره نیز نمایشگاه کتاب با حضور ناشران مختلف برگزار می‌شود. انجمن سینمای جوانان ایران امسال ۱۲ عنوان کتاب منتشر کرده است که در کنار آثار دیگر ناشران در این نمایشگاه عرضه می‌شوند.
نمایشگاه عکس نیز از دیگر برنامه‌های فرهنگی این دوره است که در کنار نمایش فیلم‌ها برگزار خواهد شد.

بزرگداشت جعفر صانعی‌مقدم در اختتامیه

در مراسم اختتامیه چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از جعفر صانعی‌مقدم، از پیشکسوتان سینمای کوتاه و مدیران پیشین انجمن سینمای جوانان ایران، تجلیل می‌شود. آرش رصافی ساخت فیلم بزرگداشت این چهره باسابقه را بر عهده داشته است.

جشنواره‌ای برای نمایش تنوع سینمای کوتاه

رقابت آثار ملی و بین‌المللی، نمایش فیلم‌های اقتباسی، برنامه‌های ویژه سینمای جهان، حضور آثار مرتبط با هوش مصنوعی، نمایشگاه‌های کتاب و عکس و بزرگداشت جعفر صانعی‌مقدم، مجموعه برنامه‌های این دوره را شکل می‌دهند؛ رویدادی که سینمای کوتاه را در گستره‌ای از روایت‌های بومی تا تجربه‌های بین‌المللی پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با حمایت سازمان سینمایی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، موسسه تصویرشهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اورژانس کشور و بنیاد مستضعفان و بانک ملی از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینماگالری ملت برگزار می‌شود.

منبع: جشنواره فیلم کوتاه
برچسب ها: جشنواره فیلم کوتاه ، فیلم کوتاه تهران
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