سطح زیر کشت کلزا در اراضی بالادست شهرستان گلوگاه در سال زراعی جاری در مقایسه با سال زراعی گذشته دو برابر شده و به ۱۵۰ هکتار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - کمیل عسکری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: با برخورداری از شرایط مناسب آب‌وهوایی، ارائه توصیه‌های فنی و کارشناسی از سوی مدیریت و مرکز جهاد کشاورزی دهستان توسکاچشمه، سطح زیر کشت کلزا در منطقه هزارجریب در مقایسه با سال زراعی گذشته دو برابر شده و به ۱۵۰ هکتار بالغ گشته است.

او با تشریح برآورد‌های تولید این محصول راهبردی، افزود: با توجه به شرایط مطلوب اقلیمی و اعمال مدیریت بهینه مزارع، پیش‌بینی می‌شود میانگین عملکرد در هر هکتار به ۲.۵ تن برسد؛ بر این اساس، انتظار می‌رود در مجموع ۳۷۵ تن دانه روغنی کلزا از مزارع این منطقه برداشت و روانه بازار مصرف شود.

عسکری با تأکید بر اهمیت توسعه کشت دانه‌های روغنی در راستای تحقق سیاست‌های خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات، گفت: کلزا به عنوان یک محصول استراتژیک در تناوب زراعی با گندم و برنج، علاوه بر افزایش بهره‌وری و بهبود ساختار خاک، نقش مؤثری در ارتقای معیشت کشاورزان و پایداری چرخه تولید دارد.

او در ادامه با اشاره به نظارت مستمر کارشناسان بخش کشاورزی بر مراحل داشت و برداشت، افزود: بهره‌گیری از ارقام اصلاح‌شده بذر و رعایت اصول فنی از سوی کشاورزان منطقه هزارجریب، زمینه‌ساز ثبت عملکرد‌های قابل قبولی شده است که این دستاورد حاصل تعامل سازنده میان بخش دولتی و بهره‌برداران است.

عسکری در پایان گفت: توسعه پایدار بخش کشاورزی و تقویت اقتصاد روستاییان، در گروی حمایت همه‌جانبه از تولید محصولات راهبردی همچون دانه‌های روغنی است. کشت اصولی کلزا نه تنها به پایداری منابع آب و خاک کمک می‌کند، بلکه با تضمین درآمد اقتصادی بهره‌برداران، نقش کلیدی در امنیت غذایی کشور و پایداری زنجیره تولید ایفا می‌نماید؛ لذا این مدیریت با برنامه‌ریزی جامع و حمایت‌های فنی، در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت در کنار کشاورزان زحمتکش منطقه خواهد بود.

برچسب ها: کشت کلزا ، برداشت کلزا
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