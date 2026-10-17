معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در سالن ورزشی شهید نعیمی، آثار دلخراش اصابت موشک به این سالن ورزشی را مورد بازدید قرار داد و بر روایت‌گری و تولید آثار فاخر هنری و ادبی درباره شهدا تایید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سید احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در سالن ورزشی شهید نعیمی، آثار دلخراش اصابت موشک به این سالن ورزشی را مورد بازدید قرار داد.

در این بازدید، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با ادای احترام به مقام شامخ شهدای این حادثه، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای مظلوم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان ورزشکار و دانش آموز اظهار داشت: باید با روایت‌گری و تولید آثار فاخر هنری و ادبی و مستندسازی، یاد و نام این شهدای معزز زنده نگه داشته شود و روایت مظلومیت آنان و تبیین ابعاد انسانی این جنایت به آیندگان منتقل شود.

 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به شهادت جمعی از نوجوانان، جوانان و شهروندان بی‌گناه در این حادثه، اظهار داشت: شهادت دانش‌آموزان، ورزشکاران و شهروندان بی گناه، غمی سنگین برای خانواده‌های آنان و ملت ایران است و روایت زندگی و مظلومیت شهدای لامرد، رسالتی فرهنگی و تاریخی است.

 موسوی افزود: خون پاک شهدا و از جمله شهدای عزیز و مظلوم لامرد، مسئولیت ما را در قبال پاسداری از آرمان‌های شهدا و انتقال حقیقت این حوادث به نسل‌های آینده سنگین‌تر می‌کند. ما باید نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی اقدامات اثرگذاری برای معرفی شهدای عزیز و انعکاس جنایات صورت گرفته، انجام دهیم.

برچسب ها: بنیاد شهید ، لامرد
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