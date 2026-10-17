باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - روزبه چشمی در دیدار پیش روی تیم فوتبال استقلال مقابل گل‌گهر سیرجان، جانشین امیرمحمد رزاقی‌نیا در ترکیب آبی‌پوشان خواهد شد.

رزاقی‌نیا به دلیل مصدومیت نمی‌تواند استقلال را در این مسابقه همراهی کند و به همین دلیل، کادر فنی آبی‌پوشان تصمیم دارد از روزبه چشمی در ترکیب تیم استفاده کند تا این بازیکن باتجربه در غیاب هافبک جوان استقلال، وظیفه حضور در میانه میدان را بر عهده بگیرد.

تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر، روز دوشنبه ۲۷ مهر از ساعت ۱۷:۴۵ به مصاف گل‌گهر سیرجان خواهد رفت؛ دیداری که آبی‌پوشان در آن به دنبال کسب نتیجه مطلوب و ادامه روند خود در مسابقات لیگ هستند.