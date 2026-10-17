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کدام کشور در جنگ تحمیلی سوم بیشترین کمک بشردوستانه را به ایران کرد؟ + فیلم

در جریان جنگ تحمیلی سوم، ۱۸ کشور کمک‌های بشردوستانه‌ای به ایران ارسال کردند؛ از محموله‌های دارویی روسیه تا کمک‌های مردمی عراق.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، ایران با اتکا به توان داخلی و ظرفیت هلال‌احمر، طی جنگ درخواست رسمی برای دریافت کمک خارجی ارائه نکرد؛ بااین‌حال، کشورهایی از جمله روسیه، چین، هند، پاکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و عراق داوطلبانه کمک‌هایی ارسال کردند. به عنوان مثال روسیه محموله ای شامل ۳۱۳ تن دارو به ایران تحویل داد.

در بخشی از این روایت، به همدلی مردم عراق نیز اشاره شده است؛ از جمله زنی که حلقه ازدواج و النگوهایش را برای کمک اهدا کرد تا سهمی در حمایت از مردم ایران داشته باشد.

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