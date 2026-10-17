باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماجرای به شهادت رسیدن یک داوطلب امدادرسان در ۱۸ دی از زبان رئیس هلال احمر + فیلم

رئیس هلال احمر ماجرای به شهادت رسیدن یک داوطلب هلال احمر توسط اغتشاشگران در دی ماه ۱۴۰۴ را روایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس جمیت هلال احمر ماجرای جنایت فجیع اغتشاشگران و به شهادت رساندن یک داوطلب هلال احمر در گیلان در حوادث دی ماه ۱۴۰۴ را روایت کرد.

مطالب مرتبط
ماجرای به شهادت رسیدن یک داوطلب امدادرسان در ۱۸ دی از زبان رئیس هلال احمر + فیلم
young journalists club

تجلیل از رشادت‌های امدادگران هلال احمر در جنگ تحمیلی سوم + فیلم

ماجرای به شهادت رسیدن یک داوطلب امدادرسان در ۱۸ دی از زبان رئیس هلال احمر + فیلم
young journalists club

روایت رئیس هلال احمر از پیدا شدن بالگرد حامل شهید رئیسی + فیلم

ماجرای به شهادت رسیدن یک داوطلب امدادرسان در ۱۸ دی از زبان رئیس هلال احمر + فیلم
young journalists club

تصاویری از ربات‌های امدادگر جمعیت هلال احمر

پربیننده‌ترین‌ها
چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد؟ + فیلم
۵۶۰

چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد؟ + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
تجربه یک دوره آموزش نظامی با بانوان جان فدا + فیلم
۴۵۶

تجربه یک دوره آموزش نظامی با بانوان جان فدا + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
مشاهده خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت شده سبزکوه + فیلم
۴۳۲

مشاهده خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت شده سبزکوه + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
تمریناتی برای تقویت عضلات و ایجاد تعادل در بدن + فیلم
۴۱۰

تمریناتی برای تقویت عضلات و ایجاد تعادل در بدن + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
فناوری نوظهور ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن + فیلم
۴۰۹

فناوری نوظهور ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha