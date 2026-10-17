ماجرای به شهادت رسیدن یک داوطلب امدادرسان در ۱۸ دی از زبان رئیس هلال احمر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u06cc\u062a \u0647\u0644\u0627\u0644 \u0627\u062d\u0645\u0631 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0641\u062c\u06cc\u0639 \u0627\u063a\u062a\u0634\u0627\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f\u0646 \u06cc\u06a9 \u062f\u0627\u0648\u0637\u0644\u0628 \u0647\u0644\u0627\u0644 \u0627\u062d\u0645\u0631 \u062f\u0631 \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u062f\u06cc \u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0631\u0627 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n