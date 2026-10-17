نصرتی از نوسازی و ارتقای کامل سامانه دوربین‌های نظارتی مرکز مدیریت پس از ۱۵ سال خبر داد و گفت: این اقدام با هدف به‌روزرسانی تجهیزات، ارتقای زیرساخت‌های فنی و افزایش کیفیت و دقت نظارت تصویری اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - منصور نصرتی معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه نظارت تصویری اظهار کرد: در این طرح، تجهیزات و دوربین‌های مورد استفاده در مرکز مدیریت نوسازی شده و قابلیت‌های فنی سامانه با هدف بهبود کیفیت تصاویر، افزایش پوشش نظارتی و ارتقای امکانات کنترلی توسعه یافته است.

نصرتی افزود: با اجرای این طرح، امکان مدیریت مؤثرتر تصاویر، پایش دقیق‌تر محیط و بهره‌گیری از قابلیت‌های جدید سامانه‌های نظارتی فراهم شده و بستر مناسب‌تری برای افزایش کارایی و بهبود فرآیندهای نظارتی ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: نوسازی سامانه دوربین‌های نظارتی پس از ۱۵ سال، گامی در مسیر توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتقای تجهیزات مرکز مدیریت است که ضمن پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای فعلی، زمینه توسعه و به‌روزرسانی بیشتر سامانه‌های نظارتی در آینده را نیز فراهم می‌کند.

 

برچسب ها: سامانه نظارتی ، راهداری
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