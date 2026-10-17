باشگاه خبرنگاران جوان - نوزدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و با حضور معاونان وی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دادستان کل کشور ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای والامقام، و تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، اظهار داشت: رسالت و وظیفه خطیر حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا، «جهاد تبیین» بود. ایشان توانستند با خطبه‌های شجاعانه و روشنگرانه خود، فضای خفقانِ حاکم را بشکنند، دستگاه ظلم اموی و یزید را رسوا سازند و اهداف والای نهضت امام حسین (ع) را برای همیشه ماندگار کنند.

ترور کور بانوان؛ استمرار خباثت دشمنان و جنگ استکبار علیه ملت ایران

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تسلیت شهادت دو تن از بانوان عزیز در استان سیستان و بلوچستان طی هفته‌های گذشته توسط تروریست‌ها، تصریح کرد: ترور‌های کور اشرار و تروریست‌ها، ادامه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران است. دشمنان با ارتکاب این جنایات، چهره کثیف و شقی خود را بیش از پیش به مردم نشان می‌دهند.

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت شناسایی قاطع آمران، عاملان و افراد پشت پرده این جنایات، خاطرنشان کرد: دادستان‌های مربوطه با جدیت کامل به شناسایی این افراد اهتمام ورزند و این عناصر جنایتکار باید به مجازات اعمال ننگین خود برسند.

وی افزود: این نهایت ناجوانمردی است که یک بانوی بی‌گناه را در مقابل خانه و در برابر چشمان فرزندانش به شهادت برسانند. مردم به خوبی می‌دانند که این دشمنان هیچ‌گاه خیرخواه این مرز و بوم نبوده‌اند و در برابر این جنایتکاران و حامیان آمریکایی‌شان، راهی جز مقاومت و ایستادگی وجود ندارد و باید از همکاری مردم شریف استان، متنفذین و علماء شیعه و سنی در برخورد عوامل ناامنی با نیروی نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی تشکر کنیم که پیوسته حامی خادمین خود در استان هستند. مطمئن باشند که برای دستگاه قضایی امنیت مردم، خط قرمز است و با عوامل مخل آن برخورد قاطع خواهد شد.

لزوم زدودن نگاه وابستگی به غرب و صیانت از جایگاه ولایت فقیه

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: امام خمینی (ره) همواره با تأکید بر شعار «ما می‌توانیم» و تکیه بر بستر‌های فرهنگی، توانستند این شعار را محقق کرده و انقلاب اسلامی را به ثمر برسانند. پس از ایشان نیز رهبر شهید انقلاب با استمرار این مسیر، حفظ استقلال کشور و بدون هیچ‌گونه وابستگی، موفقیت‌های کلانی به دست آوردند که امروز شاهد تداوم این مکتب پُربرکت و دستاورد‌های عظیم آن هستیم.

وی با تأکید بر اینکه نگاه وابستگی به غرب و تفکر غرب‌زدگی باید از دستگاه‌ها و ارکان مدیریتی زدوده شود، افزود: ما با تکیه بر تجربه ارزشمند امامین انقلاب می‌دانیم که می‌توان به این مسیر اصیل اعتماد کرد و آن را ادامه داد. دشمنان به‌ویژه به دنبال ضربه زدن به اصل ولایت فقیه هستند و همگی وظیفه داریم از این سنگر به عنوان پشتوانه اصلی نظام محافظت کنیم.

تاکید بر تسریع واردات کالا در گمرکات و تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌آزاد در ادامه به مسئله تسهیل و تسریع در واردات کالا‌ها در گمرکات کشور اشاره کرد و گفت: در فرآیند ورود و خروج کالا‌ها نباید هیچ‌گونه تعللی صورت گیرد. تمامی ارگان‌های مسئول در این زمینه باید همکاری لازم را داشته باشند تا از بروز تأخیر‌های اضافی جلوگیری شود؛ در همین راستا، فعال‌سازی کامل سامانه‌های بازرسی از جمله دستگاه‌های «ایکس‌ری» در گمرکات امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

وی همچنین بر ضرورت تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران تأکید کرد و افزود: دولت باید در لوایح بودجه، پیش‌بینی‌های لازم و دقیق را درخصوص تأمین اعتبار خرید تضمینی گندم و سایر کالا‌های اساسی مردم انجام دهد.

اهتمام ویژه دادستان‌ها به اجرای سامانه ضمانت الکترونیک و احکام قطعی

دادستان کل کشور در بخش دیگری از رهنمود‌های خود، بر اهتمام ویژه دادستان‌های سراسر کشور بر پیاده‌سازی و توسعه «سامانه ضمانت الکترونیک» تأکید کرد و گفت: دادستان‌ها باید با همتی مضاعف در زمینه اجرای دقیق احکام قطعیت‌یافته، جلب محکومان فراری، دستگیری متهمان تحت تعقیب و تسریع در اجرای احکام کیفری و روسای محترم دادگاه‌ها در اجرای احکام حقوقی ورود جدی داشته باشند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌آزاد در پایان بر ضرورت حفظ کرامت مردم و ارائه خدمات شایسته به شهروندان تأکید کرد و یادآور شد: برای تحقق تسریع، تدقیق و صرفه‌جویی در ارائه خدمات بهتر قضایی، لازم است از زیرساخت‌های سامانه‌های قضایی و ظرفیت نیرو‌های داخلی بهره‌گیری شود.

در پایان این نشست، هر یک از معاونان دادستان کل کشور به ارائه گزارش عملکرد، اخبار و پیشنهادات تخصصی در حوزه کاری خود پرداختند.

منبع: میزان