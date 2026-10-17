به گفته رییس اتاق بازرگانی کرمان، به زودی کالا‌های تولیدی استان کرمان با برند خاصی که معرف کالا‌ها باشد، معرفی می‌شود. 

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ سیدمهدی طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که به میزبانی اتاق برگزار شد، گفت: در واقع بحث برندینگ باید از مدرسه برای دانش آموزان ارائه شود و با مفهوم اصیل آن آشنا شوند. 

وی افزود:کار بسیار بزرگی که بر بهره وری اقتصادی ما تاثیر می‌گذارد، مساله برندینگ است. 

طبیب زاده تصریح کرد‌:برای دخالت دادن محلات ونیز رویداد‌هایی که با محوریت محلات برگزار می‌شود، ما ۴ رویداد درحوزه برندینگ را در آینده نزدیک باهم برگزار می‌کنیم.

وی گفت: مساله خلق ارزش و تمایز بین محصولات را امروز دنبال می‌کنیم و باید از این پس کالا‌های کرمان با برند خاص معرفی شود چرا ک برندینگ مساله مهم بازار است.

وی با اشاره به اینکه کرمان به اصالت معروف است، بیان کرد: از این مفهوم و نقش آفرینی کرمان در جهان استفاده خواهد شد همان گونه که درگذشته فرش کرمان شهرت جهانی داشت این کالا با برندخاص بوده و در گذشته بانام تجار فرش‌ها معروف بود در نتیجه، چون تجربه استفاده از برندینگ را داریم از گذشته، باید تلاش شود این بحث عملیاتی و محصولات خوب کرمان را با زبان قابل فهم دنیا مطرح کنیم.

طبیب زاده گفت: کرمان ممکن است دراین بحث مقداری عقب باشد که این نقص رفع خواهد شد.

برچسب ها: کالا ، برندینگ
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