باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - اردشیر آذر در آیین واگذاری و تحویل ۷۵ دستگاه خودروی خدماتی و عمرانی به دهیاری‌های استان اظهار کرد: چهارمحال‌وبختیاری حدود ۹۸۰ روستا دارد که نزدیک به ۸۰۰ روستا دارای سکنه هستند و از این تعداد، حدود ۵۷۰ روستا دارای دهیاری‌اند.

وی افزود: هدف‌گذاری ما این است که با تداوم حمایت‌ها، تمام دهیاری‌های استان به حداقل یک دستگاه خودرو مجهز شوند تا زمینه ارتقای خدمات‌رسانی به مردم روستا‌ها فراهم شود.

آذر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت شهری و روستایی تصریح کرد: طی دو سال گذشته، نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نقدی به شهرداری‌های استان اختصاص یافته و حدود ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین نیز در اختیار این مجموعه‌ها قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: در حوزه دهیاری‌ها نیز طی این مدت نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نقدی، ماشین‌آلات و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری روستا‌های استان خاطرنشان کرد: بسیاری از روستا‌های چهارمحال‌وبختیاری در مجاورت رودخانه‌ها، کوهستان‌ها، دره‌های سرسبز و مناطق جنگلی قرار دارند و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و خدماتی در این مناطق می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال روستایی باشد.

آذر همچنین بر ضرورت استفاده از طرح‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین فضا‌های مناسب استقرار دهیاری‌ها تأکید کرد.