بزرگراه شهید موسوی، نقش مهمی در کاهش ترافیک بزرگراه آزادگان دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران و در حاشیه آیین بهره‌برداری از بزرگراه سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی، با اشاره به نام‌گذاری این پروژه به نام یکی از شهدای سرافراز کشور اظهار کرد: این پروژه به نام این شهید عزیز مزین شد تا همواره الگویی در مقابل خود داشته باشیم و با رجوع به سیره و منش شهدا، مسیر خدمتگزاری را با قوت ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده است، افزود: اگرچه طرح این پروژه از گذشته وجود داشت، اما اقدامات عملیاتی آن در دوره فعلی مدیریت شهری آغاز شد. این بزرگراه به طول ۳.۵ کیلومتر، مسیر بزرگراه شهید لشکری تا بزرگراه شهید خرازی را برقرار می‌کند و از مسیر بزرگراه‌های شهید فهمیده و شهید همدانی عبور خواهد کرد.

زاکانی با اشاره به نقش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در اجرای این پروژه تصریح کرد: این طرح با مسئولیت قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) و با تلاش مجموعه اجرایی آن به نتیجه رسید. برآورد اعلام‌شده برای هزینه این پروژه به قیمت روز، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

شهردار تهران درباره مراحل تکمیلی این طرح نیز گفت: بخش‌های دیگر پروژه با تغییراتی همراه بوده که این اصلاحات انجام شده است و امیدواریم پس از تکمیل فرآیند تملک، عملیات اجرایی بخش‌های باقی‌مانده نیز به‌زودی آغاز شود.

وی با تأکید بر اهمیت این بزرگراه در ساماندهی ترافیک غرب تهران خاطرنشان کرد: این مسیر می‌تواند در غرب تهران نقشی مشابه بزرگراه امام علی (ع) در شرق پایتخت ایفا کند. با راه‌اندازی این مسیر، بخش قابل توجهی از ترافیک بزرگراه آزادگان به این رینگ منتقل می‌شود و ظرفیت جدیدی برای بهبود جریان ترافیک شهر فراهم خواهد شد.

توسعه شبکه بزرگراهی تهران ادامه دارد

زاکانی با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی پایتخت اظهار کرد: مسیر توسعه شبکه بزرگراهی تهران ادامه دارد و در شرق شهر نیز قرارداد مرحله دوم بزرگراه شهید شوشتری منعقد و ابلاغ شده است.

وی افزود: از مجموع ۱۶ کیلومتر پیش‌بینی‌شده برای بزرگراه شهید شوشتری، ۹.۲ کیلومتر در سال گذشته به بهره‌برداری رسید و اجرای بخش باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تکمیل این بخش حدود دو سال زمان ببرد.

شهردار تهران همچنین با اشاره به آخرین وضعیت بزرگراه یادگار امام (ره) گفت: شاخه غربی این بزرگراه به میدان شهید باقری رسیده است و شاخه جنوبی آن همچنان باید پیگیری شود. شاخه شرقی نیز پس از انجام اصلاحات لازم و اقدامات مربوط به تملک، در دستور کار اجرایی قرار دارد.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف توسعه شبکه بزرگراهی، بهبود شرایط ترافیکی و کمک به کاهش آلودگی هوا دنبال می‌شود و امیدواریم با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، شرایط ویژه‌تری برای شهر تهران فراهم شود.

نام شهدا، نماد افتخار ایران و پیام‌آور ناامیدی برای دشمنان است

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره پیام نام‌گذاری پروژه‌های شهری به نام شهدا اظهار کرد: پیام این نام‌گذاری‌ها آن است که تلاش، مجاهدت و عظمت‌آفرینی شهدای ما همواره برای ایران افتخارآفرین خواهد بود. شهدا الگو‌های ما هستند و جامعه برای ادامه مسیر خود به نام و یاد آنان رجوع می‌کند.

زاکانی ادامه داد: دشمنان تلاش کردند با به شهادت رساندن این شهید سرافراز به اهداف و مطامع خود برسند، اما نه‌تنها به اهدافشان دست نیافتند، بلکه نام و یاد این شهید بزرگوار در قلب مردم و در جای‌جای ایران زنده‌تر شده است.

وی خاطرنشان کرد: مزین شدن پروژه‌ها و فضا‌های شهری به نام شهدا، فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و راه آنان و الگوبرداری از سیره این عزیزان است.

زاکانی در پایان با تأکید بر تداوم نهضت عمرانی تهران گفت: مسیر خدمتگزاری، توسعه و آبادانی شهر با قوت ادامه خواهد داشت و پروژه‌های عمرانی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و شبکه بزرگراهی پایتخت همچنان دنبال می‌شوند.